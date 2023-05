"Am luptat atât de mult în viața mea". Drama din spatele succesului Tinei Turner. Care a fost cea mai mare frică a artistei

Moartea Tinei Turner a cutremurat lumea muzicală, însă succesul artistei a ascuns întotdeauna o suferință fără margini, cu care s-a luptat până în ultimul moment al vieții.

Tina Turner a murit miercuri, în locuința sa din Elveția, la vârsta de 83 de ani.

Deși cauza morții artistei a fost declarată drept "o boală lungă", legendara cântăreață s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu probleme grave de sănătate, precum insuficiență renală, cancer intestinal și tulburare de stres post-traumatic, la care se adaugă și un atac cerebral.

Primele complicații au apărut după ce a fost diagnosticată cu hipertensiune arterială severă, moment în care artista a apelat la medicina homeopată.

În 2013, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu Erwin Bach, Tina a suferit un atac cerebral.

"M-am trezit brusc și în panică. Un fulger mi-a lovit capul și piciorul drept, cel puțin așa am simți, și am avut o senzație amuzantă în gură, care m-a împiedicat să-i cer ajutorul lui Erwin. Am bănuit că nu e bine, dar a fost mai rău decât mi-am imaginat vreodată. Am avut un accident vascular cerebral", a declarat artista după incident.

La trei ani după accidentul vascular cerebral, cântăreața a fost diagnosticată cu cancer intestinal, fiind o cumpănă care a adus-o pe masa de operație.

Ulterior, după ce s-a îmbolnăvit de insuficiență renală, artista a fost supusă unui transplant de rinichi, pe care l-a primit chiar de la soțul ei, potrivit Daily Mail.

În urmă cu șase săptămâni, Tina Turner a acordat ultimul său interviu ziarului The Guardian, moment în care a vorbit despre cea mai mare frică a ei.

"Nu vreau să dau niciodată înapoi. Am luptat atât de mult în viața mea, încât trebuie să merg înainte", a spus Tina.

Mai mult, întrebată cum și-ar dori să rămână în amintirea publicului, Tina a oferit un răspuns cu adevărat emoționant.

"Ca regina Rock’n’Roll. Ca o femeie care le-a arătat altor femei că este în regulă să lupți pentru succes după propriile reguli", a mai adăugat ea, potrivit observatornews.ro.