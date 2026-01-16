Dunărea a înghețat la Budapesta. Ungaria scoate spărgătoarele pentru a înlătura blocurile de gheață

Iarna Dunărea adesea îngheaţă parţial, situaţie ce provoacă dificultăţi navigaţiei şi transportului. FOTO: Hepta

Mai multe lacuri şi cursuri de apă din Ungaria au înghețat din cauza temperaturilor extreme din ultimele zile. În această situație se află inclusiv Dunărea şi lacul Balaton, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Autorităţile de la Budapesta au activat spărgătoarele de gheaţă fluviale pentru a permite navigaţia pe mai multe secţiuni ale Dunării, fluviul care traversează şi Budapesta, unde s-au format plăci de gheaţă plutitoare, mai ales în zona portului din partea de sud a capitalei. Sunt vizate și porțiuni din apropierea localităţilor Gonyu şi Kiskore, potrivit Corpului Operaţional Meteorologic ungar.

Navigaţia fluvială este de asemenea îngreunată de ceaţa persistentă.

Deşi vineri temperaturile au mai crescut şi au ajuns la peste zero grade Celsius, presa locală avertizează asupra riscului unui nou val de frig săptămâna viitoare în toată Europa Centrală.

Iarna Dunărea adesea îngheaţă parţial, situaţie ce provoacă dificultăţi navigaţiei şi transportului, deşi frecvenţa acestui fenomen a mai scăzut ca urmare a schimbărilor climatice care au adus ierni mai blânde în ultimii ani. Ultima dată când fluviul a îngheţat complet a fost în anul 1963.

Lacul Velenţa, situat la aproximativ 50 de kilometri sud de Budapesta, este în prezent îngheţat şi autorităţile au permis patinajul pe suprafaţa acestuia, la fel şi pe porţiunea sudică a lacului Balaton, cel mai mare lac al Ungariei.