După acordul cu Mercosur, UE ar urma să încheie un acord comercial și cu India, anunță cancelarul Merz

Ideea organizării unui summit UE-India până la sfârșitul lunii ianuarie a fost lansată la Bruxelles. FOTO: Hepta

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, luni, că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, ar putea semna un acord de liber schimb cu India până la sfârșitul lunii, potrivit Euronews.

Comentariile lui Merz au venit la câteva zile după ce majoritatea statelor membre ale UE au susținut pactul de liber schimb Mercosur, un acord susținut puternic de Germania ca parte a strategiei blocului de a diversifica legăturile comerciale dincolo de SUA și China - două țări care au urmărit politici comerciale puternic naționaliste în ultimul an.

„Din păcate, asistăm la o renaștere a protecționismului. Acesta este îndreptat împotriva principiilor liberului schimb și ale piețelor deschise”, a declarat Merz într-o conferință de presă, adăugând că liderii UE ar putea călători în India „spre sfârșitul acestei luni” pentru a semna un acord de liber schimb.

„În orice caz, vor face un alt pas major înainte pentru a se asigura că acest acord de liber schimb va intra în vigoare”, a spus el.

Ideea organizării unui summit UE-India până la sfârșitul lunii ianuarie a fost lansată la Bruxelles, pe măsură ce negocierile s-au intensificat la sfârșitul anului trecut, deși obiectivul inițial de a încheia un acord până la sfârșitul anului 2025 nu a dus în cele din urmă la nimic.

În remarcile sale de încurajare a unui acord , Merz a numit India „economia cu cea mai rapidă creștere din G20” și a descris-o ca fiind un „partener esențial în Indo-Pacific”.

Agenda comercială a UE alimentează tulburările din Franța

Săptămâna trecută, ministrul indian al Comerțului și Industriei, Piyush Goyal, a călătorit la Bruxelles pentru negocieri suplimentare la nivel înalt cu șeful UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, care anul trecut i-a descris pe negociatorii indieni ca fiind „duri”.

Atât India, cât și UE se confruntă cu probleme comerciale tot mai mari cu SUA, care a majorat tarifele pentru partenerii săi comerciali, și cu China, care încearcă din ce în ce mai mult să transforme în armă dependența altor țări de materii prime și tehnologie.

Însă negocierile privind capitolul privind sustenabilitatea s-au dovedit dificile, a declarat Comisia parlamentarilor UE în septembrie anul trecut, în special în ceea ce privește introducerea unui mecanism de soluționare a litigiilor legat de standarde ecologice.

Mecanismul UE de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon, adoptat în 2023, a fost, de asemenea, un punct de blocaj deosebit pentru India.

Cu toate acestea, Merz a declarat că este încrezător că discuțiile au intrat în faza finală, remarcând că semnarea acordului ar fi „un semn încurajator pe calea de a continua pe calea formării și încheierii de acorduri de liber schimb”.

În timp ce von der Leyen urmează să călătorească în Paraguay pentru a semna acordul Mercosur pe 17 ianuarie, tensiunile au escaladat între președintele francez Emmanuel Macron și opoziția politică, atât partidele de extremă dreapta, cât și cele de extremă stânga cerând să supună guvernul său unei moțiuni de cenzură.