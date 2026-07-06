După ce a omorât un om într-un accident de circulație, băiatul lui Kadîrov a fost medaliat de Poliția Rutieră cecenă

Adam Kadîrov (s), alături de tatăl său, liderul cecen Ramzan Kadîrov. Foto: Profimedia Images

Adam Kadîrov, băiatul de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost decorat cu medalia aniversară „90 de ani de poliție rutieră în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei”, informează The Moscow Times. Distincția i-a fost acordată după ce Adam Kadîrov a omorât un om, într-un grav accident de circulație produs în orașul cecen Groznîi, în ianuarie, informează The Moscow Times.

Conform lui Ramzan Kadîrov, care a primit și el o distincție similară, poliția rutieră cecenă este „printre primele 5 în Federația Rusă”, în ceea ce privește principalii indicatori legați de accidentele rutiere”.

În luna ianuarie a acestui an, Adam Kadîrov a provocat un accident fatal în Groznîi. El conducea se afla la volanul primei mașini dintr-o coloană oficială, când a trecut pe roșu la semafor și a lovit o altă mașină al cărei șofer a murit.

Adam Kadîrov a fost și el accidentat grav și a fost transportat la spital.

Informația a fost relatată cu acea ocazie de publicația Kavkaz.Realii, care citează două surse apropiate situației, și de canalul de Telegram al opoziției cecene NIYSO: „Drumurile către spital sunt închise, deoarece Adam a fost adus acolo. Se află la terapie intensivă și este inconștient, potrivit informațiilor pe care le avem. Nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat cu fiul lui Kadîrov”.

Adam Kadîrov a fost transportat la terapie intensivă, unde i s-a îndepărtat splina. De asemenea, i-a fost grav afectat nervul optic.

Adam Kadîrov este unul dintre cei mai cunoscuți copii ai liderului cecen. În octombrie 2023, Ramzan Kadîrov i-a acordat titlul de „Erou al Republicii Cecene” fiului său, atunci în vârstă de 15 ani, după apariția unei înregistrări video care îl arăta agresând un tânăr ucrainean aflat în arest preventiv la Grozny, acuzat de incendierea unui exemplar al Coranului.

Liderul cecen a declarat public, la acel moment, că este mândru de acțiunile fiului său. Ulterior, Adam Kadîrov a primit mai multe distincții și a ocupat funcții importante în Cecenia, inclusiv cea de secretar al Consiliului de Securitate și roluri de coordonare în cadrul Ministerului de Interne regional.

În ciuda gravului accident de circulație din ianuarie, Adam Kadîrov a continuat să încalce legile rutiere: în luna iunie, el a postat un clip video în care se filma în timp ce circula pe banda opusă cu o viteză dublă față de limita legală.