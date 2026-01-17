Adam Kadîrov, fiul liderului cecen, a fost rănit într-un accident produs la Groznîi. Mai multe surse spun că este la terapie intensivă

Adam și Ramzan Kadîrov. sursa foto: Instagram

Unul dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov a fost implicat într-un accident rutier produs în orașul rus Groznîi. Potrivit unor surse citate de presa locală, Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, se află în stare gravă și a fost transportat la spital, scrie Ukrainska Pravda.

Informația a fost relatată de publicația Kavkaz.Realii, care citează două surse apropiate situației, și de canalul de Telegram al opoziției cecene NIYSO: „Drumurile către spital sunt închise, deoarece Adam a fost adus acolo. Se află la terapie intensivă și este inconștient, potrivit informațiilor pe care le avem. Nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat cu fiul lui Kadîrov.”

O altă sursă, membru al diasporei cecene, a confirmat datele prezentate de presa locală.

Potrivit canalului NIYSO, coloana oficială în care se afla Adam Kadîrov se deplasa cu viteză mare atunci când a întâlnit un obstacol pe traseu. Autovehiculele din coloană au intrat în coliziune unele cu altele. Sursele vorbesc despre mai multe victime, însă atenția se concentrează asupra stării fiului liderului cecen. Canalul susține că Adam Kadîrov se află la terapie intensivă și că autoritățile pregătesc un transfer la Moscova.

Adam Kadîrov este unul dintre cei mai cunoscuți copii ai liderului cecen. În octombrie 2023, Ramzan Kadîrov i-a acordat titlul de „Erou al Republicii Cecene” fiului său, atunci în vârstă de 15 ani, după apariția unei înregistrări video care îl arăta agresând un tânăr ucrainean aflat în arest preventiv la Grozny, acuzat de incendierea unui exemplar al Coranului.

Liderul cecen a declarat public, la acel moment, că este mândru de acțiunile fiului său.

Ulterior, Adam Kadîrov a primit mai multe distincții și a ocupat funcții importante în Cecenia, inclusiv cea de secretar al Consiliului de Securitate și roluri de coordonare în cadrul Ministerului de Interne regional.

În ajunul Anului Nou 2026, mai multe instituții media au relatat că Ramzan Kadîrov ar fi fost internat într-un spital din Moscova, informație care nu a fost confirmată oficial.