După ce i-au vândut lui Putin sute de petroliere vechi, Grecia și Malta se opun cererii UE de interzicere a transporturilor navale ruse

1 minut de citit Publicat la 17:07 10 Feb 2026 Modificat la 17:07 10 Feb 2026

Tanc petrolier din presupusa „flotă fantomă” a Rusiei interceptat în largul coastelor Franței. Foto. Profimedia Images

Grecia și Malta se opun propunerii Comisiei Europene de a înlocui actualul plafon impus la prețul petrolul rusesc cu o interdicție totală asupra serviciilor de transport maritime ale Rusiei, informează Bloomberg, preluată de The Moscow Times.

Comerțul cu petrol și gaze reprezintă principala sursă de venit a Rusiei pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

UE pregătește un nou pachet, al 20-lea, de sancțiuni economice împotriva Rusiei. Comisia Europeană a propus, în acest pachet, o interdicție totală pentru companiile UE de furnizare a oricărui tip de servicii - asigurări, transporturi sau acces în porturi - navelor care transportă țiței rusesc sau produse petroliere rafinate.

Propunerea a fost susținută public de Finlanda și Suedia.

Până în prezent, UE a permis astfel de servicii doar în cazul petrolierelor care respectă plafonul de preț stabilit de G7, în vigoare din decembrie 2022, ajustat recent la 44.10 dolari pe baril.

Grecia a vândut sute de nave vechi Rusiei care fac parte din „flota fantomă” a lui Putin

Reprezentanții Greciei și Maltei și-au exprimat luni obiecțiile cu privire la această măsură. Astfel, Atena și Valletta se tem că abandonarea plafonului de preț în favoarea unei interdicții asupra transportului și serviciilor de asigurări va afecta industria maritimă europeană și ar putea duce la creșterea prețurilor la energie.

Reprezentanții Greciei și Maltei au cerut clarificări privind inițiativa UE de a impune sancțiuni împotriva porturilor străine care acceptă petrol rusesc, precum și privind înăsprirea controlului asupra vânzărilor navelor, astfel încât acestea să nu realimenteze flota rusă.

Implementarea inițiativei este posibilă doar cu sprijinul țărilor G7, însă poziția Statelor Unite rămâne neclară, arată Bloomberg.

După începutul războiului, Grecia a devenit un important transportator de petrol rusesc și a făcut bani vânzând vechi petroliere Rusiei care fac parte din așa-numita „flotă fantomă” a lui Putin.

Potrivit Institutului de Finanțe Internaționale, ponderea petrolierelor grecești în exporturile de petrol rusești a crescut de la 33% la 50% până în 2023. Proprietarii greci de nave au vândut astfel un număr mare de nave vechi: 125 de petroliere au fost vândute în anul până în februarie 2023, iar alte 97 în prima jumătate a anului 2023, ceea ce a reprezentat atunci un sfert din vânzările mondiale. Malta a fost, de asemenea, suspectată de tranzacții similare.