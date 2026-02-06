UE solicită consultări cu G7 privind plafonul de preț al petrolului înaintea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Comisia Europeană solicită opiniile partenerilor din G7 cu privire la viitorul plafonului de preț pentru petrolul rusesc, înainte de a propune un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, au declarat pentru Euronews mai mulți oficiali și diplomați. O prezentare destinată ambasadorilor era programată pentru vineri, însă a fost amânată provizoriu pentru începutul săptămânii viitoare, scrie Euronews.

Printre ideile analizate pentru noul pachet se află o interdicție totală a serviciilor maritime.

Propunerea, susținută public de Finlanda și Suedia, ar interzice companiilor din UE să furnizeze orice tip de servicii – inclusiv asigurări, transport sau acces în porturi – navelor care transportă țiței rusesc sau produse petroliere rafinate.

Până în prezent, UE a permis astfel de servicii doar în cazul petrolierelor care respectă plafonul de preț stabilit de G7, în vigoare din decembrie 2022.

Plafonul a fost ajustat recent la 44,10 dolari pe baril, pentru a reflecta evoluțiile pieței și pentru a crește presiunea asupra economiei de război a Rusiei.

Plafonul dinamic este aplicat de UE, Regatul Unit, Canada și Japonia, în timp ce Statele Unite mențin nivelul inițial de 60 de dolari pe baril.

Dacă blocul comunitar va adopta interdicția generală a serviciilor maritime, așa cum cer Finlanda și Suedia, plafonul de preț ar înceta, în practică, să se mai aplice în jurisdicția UE. Companiile ar fi interzise să deservească orice navă rusească, indiferent dacă petrolul este vândut peste sau sub limita stabilită.

Statele nordice susțin că interdicția ar aduce mai multe avantaje: ar putea crește semnificativ costurile pentru sectorul petrolier rus, ar fi mai ușor de implementat pentru actorii din UE și ar combate utilizarea documentelor falsificate, folosite frecvent de Moscova pentru a ocoli sancțiunile.

Totuși, eliminarea plafonului ar putea crea dificultăți pentru unele state membre, mai ales dacă alte țări din G7 nu susțin inițiativa. Orice decizie în acest sens necesită unanimitatea celor 27 de state membre.

Măsuri punitive „în analiză”

Bruxelles-ul a încercat să își coordoneze strategia cu Casa Albă, care în octombrie a sancționat cele mai mari două companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, după eșuarea unui posibil summit între președinții Donald Trump și Vladimir Putin.

Din cauza rolului dominant al dolarului în comerțul global, sancțiunile americane au avut efect extraterritorial, forțând Moscova să vândă țițeiul Urals la un discount mai mare. O eventuală interdicție a serviciilor maritime ar putea afecta suplimentar veniturile energetice ale Rusiei.

Cu toate acestea, administrația Trump s-a arătat reticentă în privința modificării plafonului de preț. Anul trecut, SUA a fost singurul stat din G7 care a refuzat transformarea plafonului într-un mecanism dinamic.

Un alt factor îl reprezintă negocierile conduse de Washington pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia, care până acum au înregistrat progrese limitate.

După două zile de discuții trilaterale la Abu Dhabi, Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război. În același timp, SUA și Rusia au decis reluarea dialogului militar la nivel înalt, pentru prima dată în peste patru ani.

„Vom vedea încotro merg negocierile de pace”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, menționând că măsuri punitive suplimentare sunt „în analiză” la Washington.

Pe lângă serviciile maritime, următorul pachet de sancțiuni al UE ar urma să extindă lista neagră a navelor din așa-numita „flotă fantomă” și a entităților suspectate că ajută Moscova să obțină bunuri restricționate, cu o atenție specială asupra Chinei. Potrivit Bloomberg, ar putea fi interzise și importurile rusești de iridiu, rodiu, platină și cupru.

Bruxelles-ul intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni până la 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, urmează să călătorească în Ucraina la acea dată pentru a reafirma sprijinul UE.

„Să vedem când vor fi întrunite toate condițiile pentru adoptare, dar pot confirma că, în ultimele zile, s-a lucrat intens la cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni”, a declarat, vineri, un purtător de cuvânt al Comisiei. „Ne-am putea aștepta la el destul de curând”.