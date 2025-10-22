După eșecul discuțiilor cu Putin, administrația Trump dă voie Ucrainei să folosească din nou rachete cu rază lungă Storm Shadow

Rachetă Storm Shadow instalată pe un avion de atac Rafale. Foto: Hepta

Administrația Trump a eliminat o restricție-cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali, permițând armatei ucrainene să intensifice atacurile asupra țintelor din interiorul Rusiei și să sporească presiunea asupra Kremlinului, au declarat, miercuri, oficiali americani, citați de WSJ.

Ucraina a folosit, marți, o rachetă de croazieră Storm Shadow, furnizată de Marea Britanie, pentru a lovi o fabrică rusească din Briansk care produce explozibili și combustibil pentru rachete, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene pe rețelele sociale. Atacul a fost descris drept „o lovitură reușită” care a penetrat apărarea anti-aeriană rusă.

Decizia neanunțată a SUA de a permite Ucrainei să folosească racheta pe teritoriul rus vine după ce autoritatea de a aproba astfel de atacuri a fost transferată recent de la secretarul apărării, Pete Hegseth, la Pentagon, către comandantul suprem al forțelor americane din Europa, generalul Alexus Grynkewich, care deține și funcția de comandant NATO.

Schimbarea coincide cu o campanie lansată de președintele Trump la începutul lunii octombrie, prin care acesta a încercat să preseze Kremlinul să accepte negocieri pentru încheierea războiului, inclusiv prin posibila aprobare a livrării de rachete americane Tomahawk Ucrainei, cu o rază de peste 1.600 de kilometri. Trump a renunțat, ulterior, la această idee.

Totuși, oficiali americani se așteaptă ca Ucraina să facă mai multe atacuri transfrontaliere folosind rachete Storm Shadow, lansate de pe aeronave ucrainene și capabile să zboare peste 290 de kilometri. Statele Unite pot limita utilizarea acestor rachete, pentru că folosirea lor se bazează pe date care sunt furnizate de armata SUA:

„Acesta este un război care nu ar fi avut loc dacă președintele Trump ar fi fost la putere — fapt recunoscut chiar de președintele Putin — iar acum președintele Trump încearcă să-l oprească. El a negociat, de asemenea, un acord istoric care permite aliaților NATO să cumpere arme americane”, a susținut un oficial de la Casa Albă.

Ucraina își poate extinde raza de acțiune a atacurilor

Reluarea utilizării rachetelor Storm Shadow de către Ucraina nu schimbă radical situația de pe front — acestea au o rază mult mai scurtă decât Tomahawk-urile americane și au mai fost folosite pentru a lovi ținte din Rusia. Totuși, ele permit Ucrainei să-și extindă raza de acțiune asupra teritoriului rus.

Fostul președinte Joe Biden aprobase utilizarea rachetelor Storm Shadow și a sistemelor americane ATACMS împotriva țintelor din Rusia spre finalul mandatului său. După revenirea lui Trump la Casa Albă, Pentagonul a instituit o procedură de revizuire pentru aprobarea atacurilor transfrontaliere cu rachete americane sau occidentale care folosesc date de țintire americane.

În acest sistem, secretarul apărării avea ultimul cuvânt privind autorizarea folosirii armamentului occidental cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. Niciun atac nu a fost aprobat până de curând, când această autoritate a fost transferată înapoi către Comandamentul European al SUA, au declarat doi oficiali americani.

Ucraina face, de asemenea, atacuri în interiorul Rusiei folosind drone și un număr redus de rachete produse local. Multe dintre lovituri au vizat rafinării și infrastructura energetică rusească. WSJ a relatat, în septembrie, că Trump a aprobat schimbul de informații în ce privește țintele din Rusia, inclusiv pentru rafinăriile de petrol.

„Așa cum a demonstrat deja, Ucraina este perfect capabilă să lovească adânc în interiorul Rusiei ținte militare legitime care susțin războiul absurd al Kremlinului — un război care epuizează economia Rusiei și a ucis sau rănit peste un milion de ruși”, a declarat colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al NATO. „Nu are nevoie de permisiunea noastră”.

Summit eșuat înainte să înceapă

Săptămâna trecută, Trump și-a exprimat interesul pentru organizarea unui al doilea summit cu Putin la Budapesta, pentru a discuta încheierea războiului, dar discuțiile dintre cele două guverne s-au blocat rapid. Marți, Trump a spus că o astfel de întâlnire ar fi „o pierdere de timp”. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, este programat să se întâlnească, miercuri, cu Trump la Casa Albă.

Senatorul Angus King, care s-a întâlnit miercuri dimineață cu Rutte, a declarat că, deși trimiterea de Tomahawk-uri ar întări poziția Ucrainei în fața lui Putin, SUA ar trebui să poată avea un cuvânt de spus asupra țintelor lovite de armata ucraineană.

„Dacă am putea avea un anumit control asupra țintelor — asigurându-ne că sunt vizate doar obiective militare și doar acelea care susțin atacurile asupra Ucrainei — cred că ar fi un element eficient pentru a-l convinge pe Putin că nu va câștiga acest război”, a spus King.

Decizia de a ridica restricția privind rachetele Storm Shadow a fost luată înainte de întâlnirea lui Zelenski cu Trump la Casa Albă, săptămâna trecută, potrivit unei surse familiarizate cu situația. Zelenski ceruse Tomahawk-uri, care, în număr suficient, ar fi extins considerabil capacitatea Ucrainei de a lovi ținte la distanță. Refuzul lui Trump, au spus analiștii, limitează pârghiile de negociere ale Occidentului în raport cu regimul de la Kremlin.

SUA au aprobat recent vânzarea către Ucraina a 3.350 de rachete aer-sol ERAM (Extended Range Attack Munition), cu o rază de acțiune între 240 și 450 de kilometri. Administrația Biden oferise, anterior, și rachete ATACMS, cu o rază de aproape 320 de kilometri, dar acestea nu au mai fost folosite împotriva țintelor din Rusia de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Ucraina mai are o mică rezervă de rachete ATACMS. Administrația Trump nu a precizat dacă intenționează să trimită altele sau dacă va permite Comandamentului European să aprobe utilizarea lor.

Într-o declarație comună de marți, liderii europeni și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-au angajat să „intensifice presiunea asupra economiei Rusiei și asupra industriei sale de apărare” până când Vladimir Putin „va fi pregătit să accepte pacea”.