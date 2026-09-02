"E o problemă care privește întreaga UE". Italia "e convinsă" că Rusia va încerca să-i influențeze alegerile generale de la anul

Rusia ar putea încerca să influenţeze alegerile generale din Italia de anul viitor, a declarat ministrul de externe italian Antonio Tajani. FOTO: Getty Images

Rusia ar putea încerca să influenţeze alegerile generale din Italia de anul viitor, a declarat miercuri ministrul de externe italian Antonio Tajani la sosirea la Wicklow, în Irlanda, pentru o reuniune neoficială cu omologii săi din UE.



"Este o problemă generală, este o problemă care priveşte întreaga Uniune Europeană, dar nu se poate exclude că vor fi încercări de a influenţa alegerile în ţările unde se votează. Sunt convins că se poate întâmpla asta, de aceea trebuie să intervenim din timp", a declarat şeful diplomaţiei de la Roma, care este şi vicepremier în guvernul condus de Giorgia Meloni.



"Nu exclud încercări ale Federaţiei Ruse de a se amesteca în viaţa democratică a ţărilor din Uniunea Europeană, de a se amesteca în alegerile libere şi democratice din ţările noastre, de a încerca să influenţeze voinţa poporului prin această activitate condamnabilă. Ar fi într-adevăr inacceptabil; s-a discutat deja asta de mai multe ori. Trebuie să fim vigilenţi, trebuie să împiedicăm astfel de acţiuni din partea unei ţări cu care nu suntem în război. De aceea vom continua să monitorizăm; nu e o coincidenţă că a avut loc o reformă a Ministerului de Externe", a insistat el, scrie Agerpre care citează ANSA.



Tajani a explicat că la ministerul pe care îl conduce s-a creat o sală de operaţiuni activă 24 de ore din 24 anume pentru respingerea atacurilor informatice, "dintre care multe vin de la hackeri ruşi, împotriva misiunilor noastre diplomatice şi a ministerului".



"Îmi amintesc că în timpul primei vizite a lui (Volodimir) Zelenski, când avionul a aterizat pe aeroportul Ciampino eram acolo pentru a-l întâmpina pe preşedintele ucrainean. A avut loc un atac asupra site-ului de internet al Ministerului de Externe. Există precedente şi suntem vigilenţi pentru a ne asigura că viaţa democratică în ţările noastre este garantată permanent", a mai spus ministrul.



La reuniunea bianuală în format Gymnich din Irlanda, Tajani a fost întrebat şi despre posibilitatea utilizării activelor ruseşti blocate, pentru a sprijini Ucraina. El a răspuns că Italia nu se opune, dar există posibile probleme legale. Totodată, el a subliniat că Uniunea Europeană şi alte structuri internaţionale au discutat subiectul de multe ori, dar nu s-a luat o decizie tocmai din motive juridice.



"Nu ne opunem în principiu, dar trebuie să vedem dacă există baze legale pentru asta", a arătat ministrul referitor la cererea unor ţări de a se confisca activele ruseşti blocate şi de a le direcţiona în folosul Ucrainei. "Problema a fost întotdeauna că pot fi multe chestiuni legale într-o intervenţie: am discutat despre asta de multe ori şi decizia nu a fost luată tocmai din acest motiv, nu dintr-o perspectivă politică, ci dintr-una legală", a adăugat el.