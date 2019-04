Ea este tânăra de 19 ani care a născut la doar 45 de minute după ce a aflat că este însărcinată

O tânără de 19 ani a născut o fetiţă sănătoasă, deşi nu ştia că este însărcinată.

Adolescenta s-a dus în seara de 17 iulie 2018 la culcare. Deși seara avea stomacul plat, dimineață, s-a trezit cu o burtă mare. 45 de minute mai târziu, tânăra aducea pe lume un copil.

În stare de şoc, Emmalouise Leggate şi-a chemat alarmată mama, care, la rândul ei, a fost surprinsă de ceea ce se întâmpla. Nici măcar bunica nu a ştiut ce explicaţii să ofere pentru un eveniment atât de neaşteptat şi surprinzător.

De când se trezise şi până a născut trecuseră abia 45 de minute. Tânăra a mărturisit că nu prea avut simptome specifice unei femei gravide: nu a avut greţuri de dimineaţă, nici pofte inexplicabile şi, mai ales, zona abdominală nu îi crescuse deloc. Medicii susțin că micuța Ciara Louise Lamont s-a născut la termen, iar lipsa burții se datorează faptului că fătul era altfel poziționat.

„Nu aveam burtă. Doar mă îngrăşasem puţin şi mama mi-a sugerat să fac plimbări, căci mă tot plângeam de asta. Luasem în greutate pe tot corpul, dar mai ales pe braţe, pe picioare, în zona feţei. Stomacul nu mi-a crescut deloc. Nici n-am crezut că e real. Bunica mea era în stare de șoc și nu i-a venit să creadă. Suntem bucuroși că fetița este sănătoasă. N-am făcut un test de sarcină, nu am simțit niciunul dintre semnele specifice. Mi se oprise menstruația, dar am crezut că e din cauza anticoncepționalelor”, a spus fata conform The Sun.