Economia Rusiei este aproape de punctul de rupere. Țara are în față o criză bancară și economică majoră: „Au mai rămas trei-patru luni”

Foto: Getty Images

Economia militarizată a Rusiei, pentru care se cheltuiesc trilioane de dolari în comenzi pentru armată din partea statului și în plăți pentru cei care luptă pe front, se apropie de punctul de rupere. Oficialii din domeniul finanțelor ai guvernului rus l-au avertizat pe dictatorul Vladimir Putin că o criză economică ar putea izbucni în țară în următoarele luni, relatează The Washington Post și Moscow Times, citând o sursă aflată în contact direct cu acești oficiali.

Potrivit unei surse WaPo, avertismentele adresate lui Putin devin din ce în ce mai urgente, iar oficialii cred că criza ar putea sosi chiar din această vară. Putin a fost avertizat că, fără noi creșteri de impozite, deficitul bugetar va continua să crească din cauza scăderii veniturilor din petrol și gaze, în timp ce sistemul bancar este supus unei presiuni tot mai mari din cauza ratelor dobânzilor ridicate și a împrumuturilor mari pentru finanțarea războiului.

Un oficial de rang înalt de la Moscova a declarat că criza va sosi în „peste trei până la patru luni”. Potrivit acestuia, există semne tot mai mari că inflația va depăși cu mult cele 6% declarate de autorități, în ciuda politicii record stricte a Băncii Centrale a Rusiei, cu o rată cheie de 16%. Disponibilizările forțate a mii de lucrători și valul record de închideri de restaurante și baruri din Moscova de la începutul pandemiei indică, de asemenea, o criză viitoare, a declarat o sursă citată de WaPo.

După doi ani de boom militar, când PIB-ul a crescut cu peste 4% anual, economia rusă a căzut într-o depresie severă. Anul trecut, creșterea a încetinit la 1%, 20 din cele 28 de industrii civile au început să scadă , iar companiile - de la mici la mari - se confruntau cu probleme masive de rambursare a datoriilor. Potrivit Băncii Centrale, peste 10 trilioane de ruble reprezentând împrumuturi în bilanțurile băncilor au devenit problematice.

Experții de la Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt (CMASF) au avertizat în februarie că țara se confruntă efectiv cu o criză bancară latentă. În ciuda a două valuri de creșteri de impozite, bugetul rus ar putea suferi un deficit astronomic de 10 trilioane de ruble în acest an, din cauza reducerii achizițiilor de petrol de către India și a reducerilor de aproape 30 de dolari pe baril (conform estimărilor guvernamentale nepublice). Și dacă veniturile pierdute din petrol și gaze sunt compensate de Fondul Național de Bunăstare, aproape toate fondurile disponibile ale fondului - 4,1 trilioane de ruble - vor trebui cheltuite.

Măsurile UE împotriva „flotei din umbră” ar putea reprezenta o nouă „amenințare serioasă” pentru Kremlin, a declarat pentru WaPo o sursă apropiată diplomaților ruși. În ianuarie, 14 țări ale UE au semnat un acord privind acțiuni comune împotriva petrolierelor care arborează pavilion fals, amenințând efectiv că vor închide Marea Baltică - principalul canal de export de petrol - către Rusia. Ca parte a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni, UE dorește să interzică complet transportul maritim de butoaie rusești și serviciile conexe, ceea ce ar amenința jumătate din exporturile de petrol, relatează WaPo.

„Aceasta nu este doar o amenințare la adresa economiei, ci și o chestiune politică despre cum poate Rusia să permită acest lucru fără a-și pierde reputația politică”, a declarat o sursă diplomatică. În plus, Donald Trump ar putea impune noi sancțiuni energetice dacă consideră că „Rusia sabotează procesul de pace”, a adăugat el.