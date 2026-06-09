„Educaţie, Muncă, Libertate!” Talibanii au reprimat violent un protest, după ce zeci de femei au fost arestate din cauza hijabului

Organizațiile pentru drepturile omului afirmă că talibanii operează un sistem de facto de apartheid de gen, împiedicând femeile să participe la orice fel de viață publică. Foto: Getty Images

Talibanii au reprimat violent un protest în orașul Herat din Afganistan. Martori oculari spun că forţele talibane au deschis focul şi au înăbuşit protestul folosind bastoane de cauciuc şi dispozitive cu electroşocuri, relatează Agerpres. Potrivit Reuters, o persoană a murit, mai multe au fost rănite și alte câteva zeci, inclusiv femei și fete, au fost arestate.

Zeci de persoane s-au strâns la protestul din Herat în zona Jibrail, în nord-vestul oraşului Herat, după ce în ultimele zile zeci de femei au fost acuzate de încălcarea codului vestimar impus de regim și arestate.

Protestatarii, inclusiv femei, au mărşăluit scandând „Educaţie, Muncă, Libertate!” şi au cerut eliberarea femeilor arestate. Talibanii au reacționat violent, înăbușind cu bastoane de cauciuc şi dispozitive cu electroşocuri. Un om a murit, potrivit Reuters, mai mulți au fost răniți și zeci de protestatari au fost arestați.

Potrivit unei activiste afgane, Sara Wahedi, forţele talibane au dispersat cu forţa demonstraţia de la Herat şi au efectuat arestări, iar apoi forţele de securitate au menţinut o prezenţă puternică pe străzi.

La rândul său, raportorul special al ONU pentru Afganistan, Richard Bennett, s-a declarat „profund alarmat” de folosirea excesivă a forţei împotriva manifestaţiei paşnice şi le-a cerut „celor responsabili” să înceteze violenţa împotriva femeilor şi fetelor, fără a menţiona direct regimul taliban.

Protestul a avut loc după ce ministerul pentru propagarea virtuţii şi prevenirea viciului a lansat o campanie în cadrul căreia, potrivit relatărilor din presa locală care nu este controlată de autorităţi, aproximativ 30 de femei au fost arestate întrucât nu purtau vălul integral ori pentru că s-au machiat.

Conform legii moravurilor impuse de talibani, chipul feminin este considerată „awrah” (ceea ce trebuie acoperit), prin urmare agenţii le cer femeilor să îşi acopere feţele când ies pe stradă.



Într-un comunicat transmis presei în cursul serii de marţi, autorităţile guvernului taliban au apărat acţiunea forţelor de securitate împotriva protestatarilor.



Purtătorul de cuvânt al poliţiei din Herat a afirmat, în textul difuzat, că forţele de securitate au acţionat împotriva unui grup „turbulent” care se adunase „sub pretextul protestării faţă de chestiuni legate de folosirea hijabului (vălul islamic) şi împotriva hijabului islamic, care este o obligaţie divină”.



Potrivit aceluiaşi oficial, forţele de securitate au acţionat în cadrul „responsabilităţilor lor legale de a garanta securitatea” şi i-a îndemnat pe cetăţenii afgani să se comporte „în conformitate cu legea islamică şi cu normele sociale acceptate”.



Comunicatul nu face nicio referire la presupusa folosire a armelor de foc pentru dispersarea protestului.