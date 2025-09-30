Talibanii au tăiat internetul și telecomunicațiile în Afganistan. Țara e paralizată: „Liniștea e asurzitoare”

Talibanii au tăiat internetul și telecomunicațiile în Afganistan. Foto: Getty Images

Guvernul taliban din Afganistan a impus o oprire la nivel național a telecomunicațiilor, la câteva săptămâni după ce a început să taie conexiunile de internet prin fibră optică. Țara se confruntă acum cu un „blackout total de internet”, a anunțat organizația de monitorizare Netblocks, potrivit BBC.

Agențiile internaționale de presă au transmis că și-au pierdut contactul cu birourile din capitala Kabul, iar internetul mobil și televiziunea prin satelit sunt și ele sever afectate. Un oficial taliban a declarat că oprirea telecomunicațiilor va dura „până la o notificare ulterioară”. Talibanii nu au oferit până acum o explicație oficială.

Postul privat de televiziune Tolo News și-a îndemnat urmăritorii să consulte paginile sale de social media pentru actualizări, avertizând că și transmisiunile TV și radio ar putea fi întrerupte. Presa locală a relatat că zborurile de pe aeroportul din Kabul au fost perturbate. Potrivit platformei de urmărire Flightradar24, cel puțin opt curse programate marți au fost anulate. Diplomați citați de BBC au spus că întreruperile ar putea afecta sistemele bancare și de comerț electronic din întreaga țară.

Mai mulți locuitori din Kabul au relatat că internetul prin fibră a încetat să funcționeze spre finalul zilei de lucru, în jurul orei 17:00, ceea ce înseamnă că mulți vor observa efectele abia marți dimineață, când se redeschid băncile și afacerile.

Într-o postare pe Mastodon, Netblocks a confirmat că „Afganistanul se află acum în mijlocul unui blackout total de internet, autoritățile talibane implementând măsuri de moralitate, cu rețelele deconectate treptat în cursul dimineții; serviciile de telefonie sunt și ele afectate”.

De câteva săptămâni, utilizatorii din mai multe provincii s-au plâns de conexiuni lente sau lipsa completă a internetului. Locuitori intervievați de BBC au spus că afacerile și viața personală le-au fost grav afectate.

Hamid Haidari, fost redactor-șef al postului 1TV, a declarat că „singurătatea a cuprins întreaga țară” după oprirea internetului. „Afganistanul a câștigat locul întâi în competiția cu Coreea de Nord pentru lipsa de conexiune”, a scris el pe platforma X. „Tăcerea online, fără vocile afganilor din interiorul Afganistanului, este asurzitoare”, a adăugat Mariam Solaimankhil, fost parlamentar afgan stabilit în SUA, într-o postare adresată lui Elon Musk.

Talibanii au spus anterior că vor crea o rută alternativă pentru accesul la internet, dar nu au dat detalii.

Întreruperea internetului este doar cea mai recentă dintre restricțiile impuse după revenirea la putere a talibanilor, în 2021. La începutul acestei luni, autoritățile au eliminat din programele universitare cărțile scrise de femei și au interzis predarea drepturilor omului și a cursurilor despre hărțuire sexuală.

Femeile și fetele sunt printre cele mai afectate: nu au voie să învețe după vârsta de 12 ani, iar în 2024 le-a fost tăiat și accesul la ultimele cursuri de formare, cele de moașe. O studentă a declarat pentru BBC că după închiderea cursului de moașe singura ei opțiune era să studieze online: „Când am aflat că internetul a fost tăiat, lumea mi s-a părut întunecată.”

Talibanii au preluat din nou controlul asupra Afganistanului în 2021, la scurt timp după retragerea forțelor americane și internaționale.