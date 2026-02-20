Egiptul urmează să lanseze cea mai mare campanie de foraj pentru gaze din Marea Mediterană

2 minute de citit Publicat la 14:23 20 Feb 2026 Modificat la 14:23 20 Feb 2026

Proiectul vine într-un context în care Egiptul încearcă să își stabilizeze balanța energetică. sursa foto: Getty

Egiptul se pregătește să lanseze, în 2026, cea mai amplă campanie de foraj pentru gaze din Marea Mediterană din istoria sa, într-o mișcare despre care oficialii spun că va consolida aprovizionarea internă și va reduce dependența de importuri, scrie Business Insider.

În timpul unei vizite de inspecție a noilor activități offshore, ministrul Petrolului și Resurselor Minerale, Karim Badawi, a declarat că programul marchează un pas semnificativ în strategia energetică a țării. Ministrul a vizitat nava de foraj STENA ICEMAX, în momentul începerii operațiunilor la primul puț de producție din zăcământul de gaze West Meina, situat în perimetrul offshore North East Amriya.

Producția inițială din West Meina este așteptată până la sfârșitul anului 2026, cu un volum estimat de aproximativ 160 de milioane de picioare cubice de gaze pe zi, alături de circa 1.900 de barili de condensat.

Badawi a subliniat că proiectul reflectă succesul stimulentelor investiționale promovate de minister, precizând că politicile sunt concepute pentru a atrage capital prin „credibilitate și beneficii reciproce”. El a adăugat că extinderea activităților de foraj demonstrează progrese în creșterea producției și în asigurarea aprovizionării cu gaze pentru piața internă.

Oficialii spun că anul în curs înregistrează deja o activitate de foraj la nivel record în mai multe zone de producție, autoritățile urmărind descoperirea de noi zăcăminte pentru a consolida capacitatea pe termen mediu.

Shell își accelerează strategia în Mediterană, pe fondul încrederii tot mai mari a investitorilor

Potrivit Shell Egypt, compania a intrat într-o nouă etapă a planurilor sale de foraj în Marea Mediterană pentru 2026. Președinta Dalia El Gabry a declarat că strategia vizează accelerarea dezvoltării perimetrului West Meina, în paralel cu continuarea activităților de explorare.

„Revenirea investițiilor străine puternice în sectorul petrolier egiptean demonstrează creșterea încrederii investitorilor”, a declarat El Gabry, făcând referire la ceea ce a descris drept un climat investițional îmbunătățit, susținut de abordarea modernizată a ministerului.

Shell operează perimetrul cu o participație de 60%, în timp ce Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company deține restul de 40%. Noile puțuri vor fi conectate la infrastructura existentă din zona West Delta Deep Marine.

Dincolo de West Meina, programul include forajul planificat al puțului de explorare Sirius în North East Amriya, urmat de puțul Philox în zona North Cleopatra din bazinul Herodotus. Oficialii susțin că aceste etape ar putea deschide noi perspective pentru descoperiri de gaze în Marea Mediterană.

La inspecție au participat și reprezentanți de rang înalt ai companiei egiptene de stat pentru gaze naturale, precum și ai altor instituții guvernamentale, subliniind importanța strategică pe care Cairo o acordă extinderii producției offshore de gaze în anii următori.