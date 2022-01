Un elicopter militar israelian s-a prăbușit în mare. Doi oameni au murit

Anunțul a făcut de purtătorului de cuvânt al armatei israeliene, IDF- Israeli Defence Force. Elicopterul, un Atalef AS565 Panther, a căzut cu un echipaj format din trei persoane, cei doi piloți și un ofițer de patrulă.

Ofițerul a fost salvat la scurt timp după prăbușire și a fost transportat la Spitalul Rambam. Starea lui este una moderată.

Cele două cadravre au fost găsite după o lungă căutare. După eforturi intense de resuscitare, au fost declarate decesele.

Video ? of flares being shot off the coast of #Haifa as the search for two missing #Israel|i helicopter pilots continues. pic.twitter.com/gpw0dEpt15