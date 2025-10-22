Elon Musk le-a tăiat accesul la Starlink taberelor de escrocherii din Myanmar. E şocant ce se petrece în aceste "fabrici de infractori"

SpaceX a transmis că a întrerupt legăturile de comunicații prin satelit Starlink în cazul a 2.500 de dispozitive utilizate de taberele frauduloase din Myanmar, conform BBC. În astfel de "fabrici de infractori", persoane din întreaga lume sunt traficate și forțate să lucreze la escrocherii care generează zeci de miliarde de dolari anual.

Anunțând această măsură, Lauren Dreyer, șefa operațiunilor Starlink, a declarat că firma ia măsuri în rarele ocazii în care identifică încălcări.

Încetarea serviciului vine după preluarea luni a unuia dintre cele mai mari complexe, KK Park, de către armata din Myanmar, în contextul recuperării teritoriului pierdut în fața grupurilor insurgente în ultimii doi ani.

Activiștii au avertizat de mult timp că tehnologia Starlink a permis sindicatelor criminale, în principal chineze, să opereze din locații îndepărtate de-a lungul graniței.

Ce operaţiuni se produc în Myanmar

Statul Myanmar a devenit faimos pentru aceste operațiuni, care înșală victimele prin stratageme romantice și scheme de investiții fictive.

Lucrătorii sunt atrași sub pretextul unor locuri de muncă legitime, doar pentru a fi ținuți captivi și forțați să se angajeze în activități criminale.

Supraviețuitorii povestesc condiții extenuante, ore lungi de muncă, tortură și bătăi pentru neîndeplinirea obiectivelor. Multe dintre victime provin din țări africane.

„În Myanmar... SpaceX a identificat și dezactivat în mod proactiv peste 2.500 de kituri Starlink în vecinătatea unor presupuse «centre de fraudă»”, a declarat Dreyer într-o postare pe X.

„Ne angajăm să ne asigurăm că serviciul rămâne o forță a binelui și menține încrederea la nivel mondial: atât conectând cei neconectați, cât și detectând și prevenind utilizarea abuzivă de către actorii rău intenționați”, a adăugat ea.

Luni, armata din Myanmar a declarat că a „eliberat” Parcul KK, eliberând peste 2.000 de lucrători și confiscând 30 de terminale Starlink.

Fotografiile arată antenele parabolice de pe acoperișurile complexului, iar imaginile furnizate BBC au arătat mii de lucrători părăsind Parcul KK pe jos.

Cu toate acestea, cel puțin 30 de alte centre frauduloase rămân active de-a lungul graniței, angajând zeci de mii de oameni la nivel global. Multe sunt protejate de grupuri de miliții loiale armatei din Myanmar și nu este clar dacă și-au pierdut accesul la serviciile Starlink de care se bazau odinioară.