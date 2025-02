Elon Musk se implică şi în politica din România. A repostat interviul dat de un europarlamentar AUR pe contul său de X

Georgiana Teodorescu a declarat că Elon Musk ar trebui să vină în mai multe ţări din Europa, inclusiv în România, ca să susțină partidele conservatoare. Sursa foto: Getty Images / Agerpres

După ce a fost numit de Donald Trump să verifice finanțele Pentagonului, Elon Musk se implică şi în politica din România. Controversatul miliardar a distribuit pe contul său de X un interviu cu Maria-Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR. În înregistrare, Georgiana Teodorescu vorbeşte despre ascensiunea mişcării "MEGA" în Europa.

Georgiana Teodorescu: Elon Musk ar trebui să vină în România

Reprezentanta AUR se numără printre politicienii conservatori care au oferit o serie de "interviuri MEGA (Make Europe Great Again)", după ce au participat la o conferinţă organizată la Bruxelles. Georgiana Teodorescu a afirmat că Elon Musk ar trebui să vină în Europa să susțină partidele conservatoare, inclusiv în România, în luna mai, când vot avea loc alegerile prezidențiale.

"(n.r.: Elon Musk) ar trebui să vină, după părerea mea. Ar trebui să vină în Europa, ar trebui să meargă în Germania să îşi valideze prietenii de acolo fiindcă, în mod normal, oamenii din Europa se tem că noi, conservatorii, nu avem suficienţi parteneri, că nu avem prieteni dincolo de ocean, că nu suntem respectaţi de Statele Unite, de exemplu. Dar noi privim către Statele Unite, şi vrem să avem un aliat, un aliat puternic acolo", a declarat Maria-Georgiana Teodorescu, scrie Hotnews.

La scurt timp după ce a urmărit interviul reprezentantei Aur, care a fost postat pe contul de X al lui Mario Nawfal, Elon Musk l-a distribuit pe contul său de socializare.

Make Europe Great Again! https://t.co/LMGOyKtBOy — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025

Gestul miliardarului american vine la câteva ore distanţă după ce ieri, a primit un rol important din partea preşedintelui american: să revizuiască şi bugetul Pentagonului. Anterior, Donald Trump

Multe dintre interviurile oferite de politicienii conservatori la Bruxelles au ajuns pe contul lui Mario Nawfal, un susținător proeminent al MAGA în Statele Unite. Contul său de X are 2.000.000 de urmăritori, el susținând că are cea mai urmărită emisiune de pe rețeaua de socializare a lui Elon Musk. El are doar 30 de ani și a intrat în lumea afacerilor cu o companie care produce blendere pentru smoothie, după care și-a diversificat afacerile.

Georgiana Teodorescu a mai precizat în timpul declaraţiilor că principala problemă a partidelor conservatoare din Europea este faptul că nu au reușit să colaboreze eficient. Totodată, ea a subliniat că există posibilitatea ca acestea să ajungă la un numitor comun pe un set de măcar cinci subiecte în care să aibă poziții comune.

"Știți ce s-a întâmplat cu alegerile din România. Asta pentru că mișcarea conservatoare era pe cale să câștige, iar dacă s-ar fi întâmplat în România, ar fi fost posibil să se întâmple în acest an și în alte țări din Uniunea Europeană. Acum conservatorii (…) se întreabă dacă ce s-a întâmplat în România nu se va întâmpla și în alte țări europene în care conservatorii ar putea să câștige. În Germania, de exemplu… Uitați-vă ce a spus Thierry Breton, că au reușit să anuleze alegerile în România și vor putea să o facă și în Germania", a mai precizat reprezentanta AUR.