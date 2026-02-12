Elveția se pregătește să voteze o propunere a extremei drepte de a limita populația țării la 10 milioane de oameni

Populația Elveției a crescut de aproximativ cinci ori mai repede decât media statelor membre UE din jur în ultimul deceniu. Foto: Getty Images

Elvețienii sunt așteptați să voteze, în această vară, la un referendum inițiat de formațiunea de extremă dreapta Partidul Popular Elvețian (SVP) pentru limitarea populației țării la 10 milioane de oameni. Dacă va fi adoptat, iar sondajele arată că 48% dintre alegători ar fi în favoarea inițiativei, opozanții spun că acorduri-cheie cu UE ar fi în pericol și economia Elveției ar fi grav afectată, relatează The Guardian.

Guvernul a declarat miercuri că referendumul privind inițiativa SVP „Nu unei Elveții de 10 milioane”, care este puternic contestată de ambele camere ale Parlamentului și de comunitatea de afaceri și servicii financiare, va avea loc pe 10 iunie.

Inițiativa ar obliga Guvernul și Parlamentul elvețian să acționeze dacă populația permanentă a țării, de 9,1 milioane, depășește 9,5 milioane, prin refuzarea intrării noilor veniți, inclusiv solicitanților de azil și familiilor rezidenților străini.

Dacă populația ajunge la 10 milioane, vor intra în vigoare restricții suplimentare, iar dacă numărul nu începe să scadă, Guvernul ar fi obligat să se retragă din acordul de liberă circulație pe care îl are cu UE, de departe cea mai mare piață de export a sa.

48% dintre alegători, în favoarea inițiativei

Populația Elveției a crescut de aproximativ cinci ori mai repede decât media statelor membre UE din jur în ultimul deceniu, deoarece succesul economic al țării a atras atât muncitori slab calificați, cât și expatriați corporativi foarte bine plătiți.

Aproximativ 27% dintre rezidenții Elveției nu sunt cetățeni, potrivit datelor guvernamentale. SVP, cel mai mare partid politic al țării, spune că „explozia populației” crește chiriile și suprasolicită infrastructura publică și serviciile până la limita colapsului.

Partidul, care a terminat pe primul loc la fiecare alegeri din 1999, a făcut de mult timp campanie împotriva imigrației, evidențiind crimele comise de străini și publicând imagini cu cuțite însângerate, infractori cu glugă, pumni și femei speriate.

Schimbările naționaliste radicale pe care le propune frecvent, cum ar fi o propunere din 2016 de a deporta automat imigranții găsiți vinovați chiar și de infracțiuni minore și un plan din 2020 de a pune capăt liberei circulații cu UE, nu au avut în general prea mult succes.

Sistemul de democrație directă din Elveția le permite cetățenilor să propună așa-numite inițiative populare, care sunt supuse unui plebiscit dacă obțin 100.000 de susținători în 18 luni. Acestea sunt de mult timp un instrument preferat al SVP, dar doar aproximativ 10% dintre inițiativele populare sunt adoptate.

Totuși, un sondaj din decembrie a arătat un sprijin larg din partea a 48% dintre alegători pentru inițiativa „Nu unei Elveții de 10 milioane”, reflectând opinii profund divizate despre cât de deschisă vrea și are nevoie să fie țara într-o lume în schimbare rapidă.

„Inițiativa haosului”

Oponenții, inclusiv multinaționale precum Roche, UBS și Nestlé, spun că propunerea ar pune în pericol acordurile bilaterale cu UE, inclusiv un acord încheiat anul trecut privind accesul la piața unică, de care depinde o mare parte din prosperitatea Elveției.

Economiesuisse, un important grup de lobby pentru mediul de afaceri, a descris-o drept „inițiativa haosului” și a avertizat că multe companii elvețiene se bazează pe muncitori din UE și din alte țări europene, fără de care vor fi nevoite să se relocheze în străinătate, afectând veniturile fiscale și serviciile.

Partidele rivale au spus că o relație strânsă cu Europa este singura opțiune a Elveției: aproximativ jumătate din toate exporturile țării merg către UE. Asociațiile patronale au spus că populația va crește în principal prin creștere naturală și speranță de viață mai mare.