Emisarul lui Trump la Minneapolis anunţă că operațiunea anti-imigraţie „se va încheia”

1 minut de citit Publicat la 18:56 12 Feb 2026 Modificat la 18:56 12 Feb 2026

Tom Homan, emisarul lui Trump la Minneapolis. sursa foto: Getty

Emisarul preşedintelui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunţat, joi, încetarea operaţiunii masive de control al imigraţiei în localitatea din statul Minnesota, operaţiune marcată în ianuarie de moartea a doi cetăţeni americani, relatează Agerpres.

Într-o conferinţă de presă, Homan a declarat că operaţiunea va fi oprită şi că procesul de reducere a forţelor este deja în desfăşurare.

„Am propus, iar preşedintele Trump a fost de acord ca această operaţiune să se încheie”, a spus el. „O reducere semnificativă (a numărului de poliţişti) este deja implementată în această săptămână şi va continua şi săptămâna viitoare”.

De la începutul lunii decembrie, mii de agenţi federali de imigrare și vamă au fost trimiși în zona Minneapolis-St. Paul ca parte a unei vaste operațiuni de control al imigrației. Prezența lor a perturbat viața de zi cu zi în oraș și a stârnit proteste puternice, mai ales după ce doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, au fost împușcați mortal de agenți federali în timpul acțiunilor.

Tom Homan a precizat că îşi va prelungi şederea „puţin mai mult” pentru a supraveghea încheierea activităţilor în curs.

„O parte mică din personal va rămâne la faţa locului o perioadă pentru a finaliza operaţiunea şi a transfera comanda şi controlul către biroul local, precum şi pentru a se asigura că activitatea agitatorilor continuă să scadă”, a explicat el.

În urmă cu o săptămână, Homan anunţase deja retragerea imediată a 700 de ofiţeri federali de la ICE în urma tensiunilor crescânde.

„Această comunitate este mai sigură pentru că am reţinut 4.000 de imigranţi fără acte”, spune el.