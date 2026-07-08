Emmanuel Macron a făcut jogging prin Ankara înainte de Summitul NATO. I-a salutat pe localnici cu "Bonjour!”

1 minut de citit Publicat la 12:07 08 Iul 2026 Modificat la 12:11 08 Iul 2026

Macron a alergat în Parcul Segmenler din cartierul Cankaya al orașului, unde se află clădiri guvernamentale și aproape toate ambasadele străine. FOTO: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron a alergat miercuri dimineața în capitala Turciei, Ankara, înainte de a participa la Summitul NATO.

Macron a alergat în Parcul Segmenler din cartierul Cankaya al orașului, unde se află clădiri guvernamentale și aproape toate ambasadele străine, potrivit Anadolu.

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Însoțit de echipa sa de securitate, Macron i-a salutat pe trecători în timpul alergării cu "Bonjour!".

Macron participă la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șefi de stat și de guvern. Se așteaptă apoi să poarte întâlniri bilaterale înainte de a încheia ziua cu o intervenție de presă.

Șefii de stat și de guvern din cadrul NATO se întâlnesc la Ankara în perioada 7-8 iulie pentru Summitul alianței din 2026. Reuniunea de două zile se concentrează pe implementarea angajamentelor privind cheltuielile de apărare convenite la Summitul din 2025, menținerea sprijinului militar pentru Ucraina și extinderea producției industriale de apărare.

Summitul are loc pe fondul unei dezbateri reînnoite privind partajarea sarcinilor transatlantice și a incertitudinii continue cu privire la războiul Rusia-Ucraina.

Amintim că două bombe au explodat marți la Damasc, în apropierea hotelului în care este cazat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Una dintre bombe a fost plasată într-o benă de gunoi, iar cealaltă într-un autovehicul în apropierea hotelului Four Seasons, a indicat sursa citată de AFP, potrivit Agerpres.

Emmanuel Macron părăsise deja hotelul, îndreptându-se spre palatul prezidenţial, unde la ora relatării avea o întrevedere cu preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa.