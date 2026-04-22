Emmanuel Macron anunță moartea unui soldat francez “din cauza rănilor” suferite în Liban

Publicat la 18:02 22 Apr 2026 Modificat la 18:02 22 Apr 2026

Emmanuel Macron a anunțat moartea caporalului Anicet Girardin, precizând că decesul a avut loc în urma rănilor suferite în Liban. FOTO: Hepta

Într-un mesaj postat pe X, Emmanuel Macron a anunțat moartea caporalului Anicet Girardin, precizând că decesul a avut loc în urma rănilor suferite în Liban. El fusese repatriat marți.

„A murit pentru Franța”, a scris președintele, înainte de a adăuga că „Națiunea aduce un omagiu emoționant memoriei caporalului Anicet Girardin și sacrificiului său”.

Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures.



Il est mort pour la France.… pic.twitter.com/1eokASMl57 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 22, 2026

De asemenea, ministrul Apărării din Franța, Catherine Vautrin, a adus un omagiu pentru soldat francez care și-a pierdut viața: „După ce a dus ultima sa bătălie, caporalul Anicet Girardin din Regimentul 132 Infanterie Canină din Suippes a murit pentru Franța”, a scris ministrul francez al Apărării.

„Lucra alături de subofițerul Florian Montorio [...] pentru a curăța un traseu plin de capcane explozive improvizate. Atacat violent de focul puternic al luptătorilor Hezbollah, prinși într-o ambuscadă de la mică distanță, el venea în ajutorul șefului secției sale, care tocmai căzuse când a fost la rândul său grav rănit.”

Un alt soldat francez a murit sâmbătă în Liban. Emmanuel Macron a anunțat atunci că acesta era membru al forțelor de menținere a păcii ONU.

Gruparea Hezbollah a lansat un atac în martie împotriva teritoriului israelian, după ce SUA și Israel au bombardat Teheranul, pe 28 februarie.

A urmat riposta israeliană și campania terestră pe teritoriul vecinului din nord, Ministerul Sănătății din Liban declarând că peste 2.000 de persoane au fost ucise și 7.000 rănite în ultimele șase săptămâni.