Macron se laudă cu sistemul francez SAMP/T care e „mai bun decât Patriot”: „Este cel mai bun din lume”

Franța a vrut să excludă producătorii de armament americani din achizițiile de arme pentru Ucraina. FOTO: Hepta

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi la baza aeriană Istres că sistemul de rache SAMP/T dezvoltat în Europa, utilizat în principal de Franța și Italia, este mai eficient decât sistemul american antirachetă Patriot.

“Următoarea generație SAMP/T este un sistem în mare parte francez și european, cel mai bun din lume. Este mai eficient decât sistemul Patriot”, a spus Emmanuel Macron.

Președintele Emmanuel Macron a făcut aceste declarații în contextul în care Franța a vrut să excludă producătorii americani din achizițiile de arme pentru Ucraina. În cele din urmă regulamentul privind modul în care vor fi cheltuite fondurile pentru apărarea Ucrainei permit achiziții și din afara UE.

The SAMP/T next generation is a largely French and European system, the best in the world.



Emmanuel Macron a spus că Franța trebuie să depună „eforturi pe măsura vremurilor dificile prin care trecem”. Macron a indicat o finanțare suplimentară de 36 de miliarde de euro pentru forțele armate până în 2030, printr-o actualizare a legii programării militare. „Pentru a fi puternici în această lume brutală, trebuie să acționăm mai rapid și mai decisiv”, a subliniat el, potrivit leparisien.fr.

Deși sistemul american Patriot rămâne unul dintre cele mai cunoscute sisteme de apărare aeriană și antirachetă din lume, președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că SAMP/T, dezvoltat de Franța și Italia, este mai eficient în anumite situații.

Spre deosebire de Patriot, care se bazează pe lansatoare mobile, radar multifuncțional și rachete PAC-2/PAC-3 pentru interceptarea avioanelor, rachetelor de croazieră și rachetelor balistice tactice, SAMP/T utilizează racheta Aster 30, cu capacitate de a intercepta ținte la altitudini și viteze foarte mari, inclusiv rachete hipersonice.

Caracteristicile sistemului SAMP/T

Sistemul european combină mobilitatea, tehnologia radar AESA și integrarea într-o rețea de apărare stratificată, oferind astfel o protecție mai bună împotriva amenințărilor de ultimă generație, în timp ce Patriot rămâne un reper global pentru apărarea NATO.

De asemenea, declarațiile lui Emmanuel Macron trebuie puse în contextul programului de reînarmare a Europei. Țările Uniunii Europene și Comisia Europeană se pregătesc să sprijine un singur program de interceptori fabricați în UE, care ar putea deveni următorul "ucigaș de rachete hipersonice", așa cum precizează experții.

Până acum, Europa a urmărit două proiecte paralele care vizează contracararea amenințărilor hipersonice, arme care călătoresc mai repede decât de cinci ori viteza sunetului și pot manevra imprevizibil, complicând interceptarea.

Un proiect, cunoscut sub numele de HYDEF, Interceptorul European de Apărare Hipersonică, a fost lansat în 2022 și este condus de Grupul Sener din Spania, Diehl Defence din Germania fiind coordonatorul tehnic al sistemului.

Programul rival, HYDIS (Sistemul de Interceptare Hipersonică de Apărare), a fost lansat un an mai târziu sub conducerea MBDA. Airbus, BAE Systems și Leonardo dețin în comun acest producător francez de rachete.

Crearea unui scut împotriva rachetelor hipersonice a devenit o prioritate pentru statele europene, după ce Vladimir Putin a dat ordin ca rachetele hipersonice Oreșnik cu capabilități nucleare să fie puse în alertă de luptă.