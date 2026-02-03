Energia eoliană și solară cresc rapid în China. Și totuși, de ce construiește această țară atât de multe noi centrale pe cărbune

În 2025, China a pus în funcțiune peste 50 de unități mari pe cărbune, fiecare cu o capacitate de cel puțin 1 gigawatt, comparativ cu mai puțin de 20 pe an în deceniul anterior. sursa foto: Getty

Deși expansiunea energiei solare și eoliene a continuat într-un ritm accelerat, autoritățile chineze au deschis mult mai multe centrale pe cărbune decât în anii precedenți. Evoluția ridică întrebări legate de capacitatea celui mai mare emițător global de carbon de a reduce emisiile suficient pentru a limita schimbările climatice, relatează Euronews.

Un raport publicat pe 3 februarie arată că în 2025 au fost puse în funcțiune peste 50 de unități mari pe cărbune – ansambluri individuale de cazane și turbine cu o capacitate de minimum 1 gigawatt. În funcție de consum, 1 gigawatt poate alimenta de la câteva sute de mii până la peste 2 milioane de locuințe.

În total, China a adăugat 78 de gigawați de capacitate nouă pe cărbune, o creștere semnificativă față de anii anteriori, potrivit raportului comun realizat de Centre for Research on Energy and Clean Air și Global Energy Monitor.

„Amploarea acestei extinderi este uluitoare”, afirmă coautoarea raportului, Christine Shearer, de la Global Energy Monitor. „Doar în 2025, China a pus în funcțiune mai multă capacitate pe cărbune decât a construit India în întregul deceniu trecut”.

În același timp, capacitatea solară și eoliană a crescut și mai mult, ceea ce a redus ușor ponderea cărbunelui în producția totală de energie. Producția din cărbune a scăzut cu aproximativ 1%, întrucât energia curată a acoperit întreaga creștere a cererii de electricitate din 2025.

China a adăugat 315 gigawați de capacitate solară și 119 gigawați de energie eoliană, potrivit datelor Administrației Naționale pentru Energie.

Crizele energetice din 2021-2022 au accelerat construcția centralelor pe cărbune

Extinderea masivă a energiei regenerabile ridică întrebarea: de ce continuă China să construiască centrale pe cărbune, într-un ritm care depășește necesarul estimat?

Răspunsul este complex.

China se află într-o etapă de dezvoltare diferită față de SUA sau Europa. Creșterea economică necesită mai multă energie. Dacă o parte mai mare din cei 1,4 miliarde de locuitori ajunge în clasa de mijloc, consumul de energie crește, odată cu utilizarea aparatelor de aer condiționat sau a electrocasnicelor.

Electricitatea este necesară pentru funcționarea fabricilor și pentru susținerea cererii ridicate generate de inteligența artificială, un domeniu prioritar pentru guvern.

Crizele de electricitate din 2021 și 2022 au consolidat temerile legate de securitatea energetică. Unele fabrici au suspendat temporar activitatea, iar într-un oraș au fost introduse pene de curent programate.

Guvernul a transmis atunci că susține construirea de noi centrale pe cărbune, ceea ce a dus la un val de cereri și autorizații.

Creșterea din 2022-2023 a dus la punerea în funcțiune a numeroase unități în 2025, afirmă Qi Qin, analist la Centrul pentru Cercetare în Energie și Aer Curat și coautoare a raportului.

„Odată ce autorizațiile sunt emise, proiectele sunt dificil de anulat”, spune ea.

În 2025 au început lucrările pentru 83 de gigawați de capacitate pe cărbune, ceea ce indică posibilitatea unor noi creșteri în perioada următoare.

Capacitatea excedentară pe cărbune ar putea încetini tranziția energetică

Autoritățile susțin că energia pe cărbune oferă o rezervă stabilă pentru sursele variabile, precum energia eoliană și solară, influențate de vreme și de momentul zilei. Deficitele din 2022 au fost legate și de o secetă care a afectat producția hidro, o sursă majoră în vestul Chinei.

Cărbunele trebuie „să joace un rol important de susținere și echilibrare” în anii următori, a precizat Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă într-un document de orientare publicat anul trecut.

Asociația Chineză pentru Transportul și Distribuția Cărbunelui a declarat recent că producția pe cărbune rămâne esențială pentru stabilitatea sistemului energetic.

Riscul, potrivit lui Qi Qin, este ca noile capacități pe cărbune să întârzie tranziția către surse mai curate. Presiunea politică și financiară ar putea menține centralele în funcțiune, ceea ce ar reduce spațiul pentru energia regenerabilă.

Raportul recomandă accelerarea închiderii centralelor vechi și ineficiente și asumarea, în următorul plan cincinal care va fi aprobat în martie, a unui angajament clar ca emisiile din sectorul energetic să nu crească între 2025 și 2030.

„Dacă extinderea energiei pe cărbune va duce sau nu la emisii mai mari va depinde de… dacă rolul cărbunelui va fi cu adevărat limitat la funcție de rezervă și sprijin, nu de producție de bază”, spune Qin.