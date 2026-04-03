Epurare în lanț la Pentagon: Șeful armatei SUA și alți generali de rang înalt au fost demiși fără explicație, în plin război cu Iranul

Se aștepta ca generalul Randy George să mai dețină funcția de șef al Statului Major al Armatei pentru cel puțin un an. FOTO: Hepta

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a cerut șefului armatei americane, generalul cu patru stele Randy George, să demisioneze și să se pensioneze, au declarat joi oficiali din domeniul apărării, citați de The Washington Post.

Potrivit sursei citate, aceasta este o mișcare neobișnuită în contextul războiului cu Iranul și al celei mai recente confruntări dintr-o serie de conflicte dintre șeful Pentagonului și conducerea superioară a serviciului militar.

Cauza conflictului a fost, potrivit oficialilor citați de The New York Times, nu o divergență de viziune asupra direcției Armatei, ci tensiuni instituționale și personale generate de nemulțumirile lui Pete Hegseth, relațiile dificile cu conducerea Armatei și disputele privind promovările ofițerilor superiori.

Se aștepta ca generalul Randy George să mai dețină funcția de șef al Statului Major al Armatei pentru cel puțin un an, până în toamna anului 2027, și să finalizeze ceea ce este de obicei o misiune de patru ani ca membru al Statului Major Interarme. Dar Hegseth ar fi decis să meargă într-o altă direcție, au declarat reprezentanții secretarului apărării.

Generalul George, care a fost numit în funcție în 2023, a condus Armata în 2024, ieșind dintr-una dintre cele mai grave crize de recrutare din istorie și, mai recent, a presat serviciul să accelereze achiziția de drone ieftine și alte tipuri de arme care au ajuns să domine războiul din Ucraina.

Alți doi generali ai armatei au fost demiși odată cu generalul Randy George, au declarat doi oficiali din domeniul apărării, care, la fel ca alții, au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre reorganizare. Aceștia sunt generalul David Hodne, care a devenit șeful Comandamentului de Instruire și Transformare al serviciului militar în octombrie, și generalul-maior William Green Jr., șeful capelanilor armatei.

„Retragerea lui George intră în vigoare imediat”, a declarat Sean Parnell, purtător de cuvânt al lui Hegseth, într-o a treia declarație postată pe rețelele de socializare, care și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru „deceniile de serviciu ale lui George adus națiunii noastre”. „Îi urăm mult succes la retragere”, se arată în declarația lui Parnell.

Decizia vine în contextul speculațiilor că Pentagonul pregătește opțiunile militare pentru „lovitura finală” în Iran, care ar puta fi o invazie terestră și o campanie masivă de bombardamente.

Pentagonul nu a oferit nicio explicație pentru demitere

Hegseth, un utilizator prolific al rețelelor de socializare, nu și-a exprimat imediat propriile sentimente cu privire la demiterea generalului, relatată inițial de CBS News. Un purtător de cuvânt al lui George nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Odată cu demiterea lui George, Hegseth a reorganizat aproape întregul Stat Major Interarme, un grup de ofițeri militari superiori de la Pentagon care îi consiliază atât pe președinte, cât și pe secretar. Singurii care au mai rămas din momentul în care Hegseth a preluat funcția în ianuarie 2025 sunt generalul Eric M. Smith, comandantul Corpului Pușcașilor Marini, și generalul B. Chance Saltzman, șeful Forței Spațiale.

La începutul anului trecut, administrația Trump l-a demis pe generalul Charles Q. Brown Jr., pe atunci președintele Statului Major Interarme; Amiralul Lisa Franchetti, șeful Marinei SUA; Amiralul Linda Fagan, comandantul Gărzii de Coastă; și generalul James Slife, adjunct al șefului de stat major al Forțelor Aeriene. Hegseth i-a cerut ulterior generalului David Allvin, șeful de stat major al Forțelor Aeriene, să se pensioneze anticipat toamna trecută.

În multe cazuri, concedierile și retragerile forțate au avut loc fără explicații, deși Hegseth a criticat mult timp liderii militari de rang înalt care au susținut inițiativele de diversitate sau au dat dovadă de ceea ce, în opinia sa, era o lipsă de loialitate față de președintele Donald Trump. Un număr disproporționat dintre cei vizați de Hegseth au fost femei și minorități.

Nu a fost imediat clar de ce Hegseth i-a vizat pe George, Hodne și Green. Demiterea bruscă a generalilor a avut loc în timp ce Armata a trimis câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu pentru o posibilă operațiune terestră în Iran. Perturbări de acest gen, deși nu neobișnuite, sunt atipice în timp de război.

Conflictul lui Hegseth cu generalii americani

Hegseth, un fost ofițer de grad mediu al Gărzii Naționale a Armatei, care a dobândit o oarecare celebritate în cercurile republicane în timp ce lucra ca personalitate radio pentru Fox News, a arătat un dispreț deosebit față de anumiți generali superiori ai Armatei și a luat măsuri pentru a demite sau bloca promovările mai multora pe care nu i-a susținut.

În acest proces, el s-a ciocnit uneori cu secretarul Armatei, Dan Driscoll, un coleg veteran al Armatei și numit politic de Trump, care este prieten apropiat cu vicepreședintele JD Vance, au declarat actuali și foști oficiali americani.

„Hegseth nu-l poate demite pe Driscoll”, a declarat joi un oficial al administrației. „Așa că îi va face viața un iad.”

Printre acțiunile anterioare ale lui Hegseth împotriva liderilor armatei se numără blocarea promovării la gradul de general cu patru stele a locotenentului general Douglas Sims, care s-a pensionat între timp; ocolirea numirii generalului Christopher Donahue ca următor șef al Comandamentului European al SUA; solicitarea demiterii colonelului David Butler, un purtător de cuvânt important al armatei care a decis să se pensioneze; și forțarea demiterii ultimului adjunct al șefului de stat major, generalul James Mingus, cu câteva luni mai devreme, au declarat oficialii.