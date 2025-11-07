Erdogan a fost invitat să facă o vizită oficială în România. Oana Țoiu a mers la Ankara cu invitația de la președintele Nicușor Dan

3 minute de citit Publicat la 23:31 07 Noi 2025 Modificat la 23:44 07 Noi 2025

Foto: Profimedia Images

Ministra de Externe, Oana Țoiu, i-a transmis, vineri, omologului ei turc, Hakan Fidan, o invitație oficială din partea președintelui Nicușor Dan pentru președintele Recep Erdogan de a face o vizită oficială de stat în România pe parcursul anului viitor, informează Agerpres.

Turcia este în continuare principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și prima destinație extra-europeană a exporturilor românești, a afirmat Oana Țoiu, aflată în vizită la Ankara, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Hakan Fidan.

„Am apreciat, de altfel foarte important în această perioadă, sprijinul Turciei privind aderarea României la OCDE. Am reiterat progresul pe care noi l-am făcut în această direcție și obiectivul guvernului de a finaliza acest proces la începutul anului 2026. Mai avem un număr de jaloane unde deja am făcut reformele necesare și ne bazăm pe sprijinul Turciei ca și până acum”, a spus șefa diplomației române, după discuția cu ministrul turc de Externe.

Potrivit acesteia, dinamica ascendentă în plan politic și economic este legată de „puternica” legătură umană între cele două țări. „Apreciem foarte mult comunitățile turcă și tătară din România, modele remarcabile de integrare. Alături de comunitatea română din Turcia, au un rol-cheie în consolidarea legăturilor dintre țările noastre”, a afirmat ea.

Oana Țoiu a evidențiat și cooperarea în domeniul securității. „Am subliniat interesul României de a intensifica cooperarea cu Turcia și Bulgaria, atât în cadrul NATO, cât și la nivel regional, pentru consolidarea posturii NATO pe Flancul estic și protejarea securității Mării Negre. Colaborarea în cadrul Grupării navale pentru contracararea minelor este deja un succes, un succes recunoscut internațional al cooperării noastre și un model care poate fi într-adevăr extins și la alte domenii și devine o bună practică la care se uită cu atenție și alte țări”, a punctat ea.

Turcia rămâne un stat candidat și un partener cheie al UE în domenii esențiale de colaborare, a completat șefa diplomației române. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.

„Am salutat acordul privind încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor. Am apreciat rolul esențial jucat de Turcia, alături de SUA, Qatar și Egipt, în obținerea acestui progres. Am transmis omologului meu recunoștința României pentru implicarea Turciei în eliberarea tuturor ostaticilor rămași în viață, printre care și un cetățean israelian de origine română”, a menționat Țoiu.

În această etapă, a declarat ea, este necesară intensificarea eforturilor diplomatice, precum și a asistenței umanitare pentru Gaza și deblocarea oricăror chestiuni care sunt acum piedici în acest acces.

„România continuă să contribuie activ la acest efort din perspectiva umanitară a zborurilor pentru copiii care trebuie să aibă acces la tratament oncologic. Cel mai recent zbor a avut loc de curând cu pacienți care au rămas în România, iar o parte dintre aceștia au fost susținuți să ajungă în Olanda înparteneriatul nostru cu această țară”, a detaliat Oana Țoiu.

Ea a repetat angajamentul României în susținerea unei păci juste și durabile, bazate pe soluția cu două state, Israel și Palestina, care să conviețuiască în pace și securitate.

Cu ocazia vizitei la Ankara, ministra Oana Țoiu a participat și la dezbaterea „Partners in Resilience: Advancing Cooperation between Romania and Turkiye”, organizată de Fundația pentru Cercetare în Politici Economice a Turciei (TEPAV) în colaborare cu German Marshall Fund și dedicată perspectivelor de dezvoltare a relațiilor româno-turce în plan bilateral și pe dimensiunea regională a cooperării la Marea Neagră.

Discuțiile s-au concentrat pe următoarele subiecte: conectivitate și necesitatea de a continua extinderea cooperării în sectoarele strategice precum energie, surse regenerabile și transport; povești de succes în producția comună și oportunități de a avansa cooperarea industrială, inclusiv cu accent pe apărare; securitate maritimă, inclusiv eforturile comune în deminare, cooperarea ca aliați și direcții promițătoare de lucru rezultate din strategia UE pentru regiunea Mării Negre.

Joi seara, Oana Țoiu s-a întâlnit, la Istanbul, cu membri ai comunității românești din zonă.