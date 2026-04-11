Eric Adams, fostul primar al orașului New York, a devenit cetățean al Albaniei. "Abia aștept să mă bucur de munții și râurile voastre"

Adams a găzduit trei ceremonii de ridicare a drapelului Albaniei. FOTO: Hepta

Fostul primar al New York-ului, Eric Adams, cunoscut pentru afinitatea sa puternică față de Albania, a primit cetățenia și un pașaport albanez printr-un decret special al președintelui Bajram Begaj, marcând apogeul unei relații tot mai vizibile cu țara balcanică, alimentată de vizite oficiale și discursuri constante de admirație față de comunitatea albaneză din oraș, potrivit The New York Times.

Dubla cetățenie a lui Adams a fost relatată de presa albaneză și confirmată de purtătorul său de cuvânt, Todd Shapiro. „Iubește Albania”, a spus Shapiro într-o scurtă convorbire. „O iubește.”

În calitate de primar, Adams a găzduit trei ceremonii de ridicare a drapelului Albaniei. În iunie anul trecut, a găzduit o celebrare a culturii albaneze la Gracie Mansion. Iar în ultimele săptămâni ale mandatului său de primar, după ce s-a retras din cursa pentru realegere, Adams a zburat în Albania și s-a întâlnit cu prim-ministrul națiunii, Edi Rama, într-o călătorie despre care consilierii săi au spus că a inclus discuții despre afaceri și turism.

„Au fost nevoie de 109 primari înainte să înțeleagă că ar trebui să avem o paradă de Ziua Albaniei aici, în New York City”, a declarat Adams în iunie anul trecut. „Abia aștept să ajung în Albania și să mă bucur de frumoasele râuri, mări și munți și de tot ce aveți de oferit.”

Aproximativ 40.000 dintre cei 8,8 milioane de locuitori ai orașului New York s-au identificat ca fiind albanezi în recensământul din 2020. Aceasta face ca orașul să găzduiască cea mai mare populație de expatriați albanezi din lume, lucru pe care Adams îl lăuda într-un interviu acordat unui prezentator de știri albanez toamna trecută.

„Aceasta este Albania Americii chiar aici”, a spus Adams, folosind expresia preferată pe care a folosit-o și pentru a lega New York-ul de Atena, Kiev, Seul, Islamabad, Tel Aviv, Zagreb, Lima, Mexico City, Dublin și Istanbul.

Călătoriile sale extinse în străinătate au figurat în mod proeminent în rechizitoriul său privind suspiciuni federale de corupție, în care a fost acuzat că a acceptat bilete de avion gratuite, cazare generoasă în străinătate și donații ilegale pentru o campanie din Turcia. Acuzațiile au fost abandonate în circumstanțe extrem de neobișnuite de către Departamentul de Justiție al președintelui Trump.

Slăbiciunea lui Adams pentru Albania se extinde și la familia sa. Fiul său, Jordan Coleman, a concurat la echivalentul emisiunii „American Idol” din Albania în 2022. Acest lucru se întâmpla înainte ca Adams să taie Albania de pe propria listă de călătorii.

„M-a sunat și mi-a spus: «Tată, nu știu dacă mă întorc acasă, iubesc Albania»”, și-a amintit Adams în timpul uneia dintre ceremoniile de ridicare a drapelului. „Ori de câte ori mă vede, îmi amintește, pur și simplu ridică steagul, steagul albanez”.