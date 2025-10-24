Eșec la summit-ul UE pentru finanțarea Ucrainei cu banii Rusiei. Decizia a fost amânată. Un lider a răbufnit: Suntem doar micuța Belgie

2 minute de citit Publicat la 09:15 24 Oct 2025 Modificat la 09:34 24 Oct 2025

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski și șeful Consiliului European, Antonio Costa, la reuniunea de joi de la Bruxelles. Foto: Hepta

Liderii țărilor europene au făcut, joi, doar o mișcare foarte prudentă în direcția unui posibil ajutor financiar acordat Ucrainei pe baza activelor înghețate ale Rusiei, notează Agerpres și Politico.

Ei au cerut Comisiei Europene să exploreze modalitățile de finanțare a Kievului în următorii doi ani, lăsând totuși deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut garantat cu activele rusești blocate.

Această propunere minimală va fi pe ordinea de zi a următorului summit european din decembrie, fiind astfel amânate cele mai dificile decizii.

Inițiativa este formulată în mod deliberat în termeni vagi pentru a ține cont de rezervele exprimate de Belgia, unde se află cea mai mare parte a activelor rusești înghețate.

De ce e dificil pentru UE să finanțeze Ucraina cu banii Rusiei

Activele Băncii Centrale a Rusiei în Uniunea Europeană au fost înghețate în urma sancțiunilor impuse de Occident după invazia în Ucraina din februarie 2022.

Ele se ridică la aproximativ 210 miliarde de euro.

Confiscarea directă a acestor active este o linie roșie pentru Rusia și determină nervozitate la nivelul țărilor UE, pe seama unor posibile represalii ale Moscovei.

Totuși, Executivul UE propune, pe baza lor, să finanțeze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Kiev.

Prim-ministrul belgian, Bart De Wever, a amenințat, încă de la începutul summit-ului, că va bloca întregul proces dacă nu va obține satisfacție.

Cum a amânat Belgia o decizie netă. Și alte țări au rezerve

"A avea o bază juridică solidă nu este un lux. Sunt doar micuța Belgie; singurul lucru pe care îl pot face este să scot la lumină problemele şi să cer politicos soluții", a spus el la sfârșitul discuțiilor de joi.

Potrivit unei surse diplomatice, mai multe alte țări şi-au exprimat, la rândul lor, rezervele.

"Această soluție ridică probleme juridice, probleme de partajare a riscurilor", a recunoscut președintele francez, Emmanuel Macron.

El a insistat însă că inițiativa rămâne cea mai promițătoare cale pentru a ajuta financiar Ucraina în anii următori.

Zelenski salută un "sprijin politic" pe tema activelor rusești

Prezent la Bruxelles pentru discuțiile din, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a îndemnat pe lideri să facă pasul decisiv în legătură cu activele băncii centrale ruse.

Joi seară, el a salutat pe X "rezultatele bune" ale acestui summit, afirmând că a obţinut "un sprijin politic" pe această temă.

"Rusia trebuie să-şi amintească acest lucru: Ucraina va avea resursele financiare de care are nevoie pentru a se apăra împotriva agresiunii ruse", a declarat, la rândul său, președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa.

Mai devreme în cursul zilei, liderii europeni, inclusiv Zelenski, au salutat şi ei decizia Statelor Unite care, exasperate de atitudinea lui Vladimir Putin, au impus sancțiuni Moscovei.

"Acesta este un adevărat punct de cotitură", a subliniat Emmanuel Macron.

SUA și UE au sancționat Rusia aproape simultan

Președintele american, Donald Trump, care timp de mai multe luni a refuzat să impună aceste sancțiuni, a considerat că discuțiile sale cu omologul său rus nu duc "nicăieri".

Deciziile luate la Washington implică înghețarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil din Statele Unite, precum şi interdicția, pentru toate companiile americane, de a face afaceri cu cei doi giganți ruși din domeniul petrolului.

Rusia a denunțat sancțiunile americane ca fiind "contraproductive", iar președintele Vladimir Putin a anticipat că acestea nu vor avea un "impact semnificativ" asupra economiei țării sale.

"Vă voi spune ce cred peste șase luni. Vom vedea cum evoluează totul", a replicat Donald Trump câteva ore mai târziu.

Europenii au vizat, și ei, sectorul petrolier rusesc, anunțând miercuri seară o nouă rundă de sancțiuni împotriva Moscovei, a 19-a din februarie 2022.

Aceasta include o oprire completă a importurilor de gaz natural lichefiat rusesc până la sfârșitul anului 2026 şi măsuri suplimentare împotriva "flotei fantomă" de petroliere pe care Moscova o folosește pentru a ocoli sancțiunile occidentale.