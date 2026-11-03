"Este un idiot". Șeful Ryanair nu are de gând să se împace cu Musk, nici după zece luni de scandal

1 minut de citit Publicat la 13:21 03 Noi 2026 Modificat la 13:21 03 Noi 2026

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat luni că nu vrea să se împace cu Elon Musk. Sursa colaj foto: Hepta

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat luni că nu vrea să se împace cu Elon Musk. Între cei doi a izbucnit în ianuare un conflict deoarece compania aeriană low-cost a refuzat să instaleze pe avioanele sale serviciul de internet prin satelitul Starlink al lui Musk, deși avuseseră loc negocieri timp de un an, scrie Politico.

Ryanair a susținut că instalarea Starlink pe aeronavele low-cost nu ar fi profitabilă pentru companie.

Musk a contestat argumentul și a afirmat că Ryanair a fost "prost informată" în calculele privind profitabilitatea instalării Starlink.

Schimbul de replici a escaladat când O’Leary l-a numit pe Musk "un idiot", pe 15 ianuarie, iar fondatorul SpaceX i-a răspuns a doua zi, numindu-l "un idiot desăvârșit" și cerând demiterea lui.

Într-un interviu acordat luni, O’Leary a spus că nu are nicio dorință de a se împăca cu Musk. "Nu am nicio intenție să mă împac cu el. El crede că eu sunt un idiot, iar eu știu că el e un idiot", a declarat directorul irlandez pentru Bloomberg.

El a adăugat că a profitat de ocazie la începutul anului, lansând o campanie de reduceri numită "Big Idiot Seat Sale", cu 100.000 de bilete de la 16,99 lire sterline pe sens, pentru a-l ironiza pe Musk.

"Ne-a adus publicitate gratuită în valoare de aproximativ 30–40 de milioane de dolari, iar rezervările noastre au crescut timp de două-trei săptămâni", a declarat O’Leary pentru Bloomberg. "Dacă îl putem enerva din nou, cu atât mai bine", a glumit el.