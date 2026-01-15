Cea mai mare companie aeriană din Europa nu vrea echiparea avioanelor sale cu serviciul de internet prin satelitul Starlink al lui Musk

Alte companii europene au început deja să implementeze serviciul Starlink

CEO-ul Ryanair a declarat că exclude echiparea avioanelor sale cu serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, susținând, printre altele, că pasagerii nu optează pentru această facilitate. În replică, Musk a spus că operatorul va pierde clienți.

CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, a declarat pentru Reuters că nu este convins că pasagerii companiei, cunoscută pentru serviciile sale „no-frills”, ar fi dispuși să plătească pentru WiFi, chiar și pentru zboruri de aproximativ o oră.

Totodată, el susține că impactul asupra costurilor cu combustibilul cauzat de rezistența aerodinamică produsă de antenă și durata scurtă a zborurilor sale.

„Trebuie să montezi o antenă pe fuselaj, iar aceasta vine cu o penalizare de 2% la consumul de combustibil din cauza greutății și a rezistenței aerodinamice. Nu credem că pasagerii noștri sunt dispuși să plătească pentru WiFi pentru un zbor mediu de o oră”, spune Michael O’Leary, potrivit Business Insider.

Comentariile sale au stârnit o dezbatere pe tema X. Musk a spus într-o postare:

„Ryanair va pierde clienți în favoarea companiilor aeriene care au internet.”

În schimb, alte companii europene, precum Lufthansa și Scandinavian Airlines, au început deja să implementeze serviciul Starlink.

Însă toate aceste companii care au anunțat până acum acorduri cu Starlink au inclus internet gratuit la bord pentru toți pasagerii.

Așadar, chiar dacă O’Leary și-ar schimba părerea, este puțin probabil ca Starlink să permită Ryanair să taxeze pasagerii pentru acces.