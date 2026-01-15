Amazon intră în cursă cu Starlink: Ariane 6 lansează 32 de sateliți pe orbita joasă a Pământului

sursa foto: Facebook / Ariane Group

Racheta spațială europeană Ariane 6 este programată să fie lansată pe 12 februarie, pentru a plasa pe orbita joasă a Pământului 32 de sateliți din constelația Amazon Leo, un proiect al miliardarului american Jeff Bezos, a anunțat joi producătorul rachetei, ArianeGroup, relatează AFP, citată de Agerpres.

Lansarea misiunii Amazon Leo, cunoscută anterior sub numele Project Kuiper și considerată principalul viitor concurent al constelației Starlink, este prevăzută „pe 12 februarie”, de la Centrul Spațial Kourou, din Guyana Franceză.

Compania Arianespace, care se ocupă de comercializarea rachetei Ariane, anunțase anterior o lansare în luna februarie, fără a preciza data exactă.

Potrivit unui comunicat transmis de ArianeGroup, misiunea va avea o durată totală de o oră și 54 de minute, interval cuprins între lansare și separarea tuturor sateliților.

Lansatorul european, echipat cu patru propulsoare care îi vor dubla capacitatea de transport pe orbită până la 21,6 tone, „își va demonstra capacitatea operațională la putere maximă”, se arată în același comunicat.

Cei 32 de sateliți ai acestei constelații de internet de mare viteză „vor fi adăpostiți sub un capac cu lungimea de 20 de metri și plasați apoi pe orbita terestră joasă”.

În condițiile în care racheta Ariane este prezentată drept un simbol al suveranității europene în domeniul spațial, grupul american Amazon se conturează ca principal client al acesteia. Amazon are programate 18 lansări din totalul de 30 aflate în portofoliul de comenzi al Arianespace.

Constelația Amazon Leo, cunoscută anterior drept Project Kuiper, are deja aproximativ 150 de sateliți plasați pe orbită și urmărește desfășurarea unui total de 3.236 de sateliți.

Prin comparație, constelația Starlink, deținută de compania americană SpaceX a miliardarului Elon Musk, se bazează deja pe peste 6.000 de sateliți.

Tot joi, ArianeGroup a anunțat înființarea primei sale filiale industriale în Statele Unite, sub denumirea Sodern America.

Această extindere permite grupului francez să producă local echipamente spațiale precum dispozitive de urmărire a stelelor, sisteme de propulsie și componente din carbon, mai aproape de clienții săi americani.

Furnizor pentru peste 40 de actori din sectorul spațial din Statele Unite, ArianeGroup vizează accelerarea creșterii pe această piață strategică, bazându-se pe expertiza tehnologică dezvoltată în cadrul programului Ariane 6 și al unor programe de apărare.