"Omuleții verzi" ai Rusiei, care aduc aminte de ocuparea Crimeei, au apărut la graniţa Estoniei. Kremlinul e acuzat de provocări

3 minute de citit Publicat la 23:30 14 Oct 2025 Modificat la 23:30 14 Oct 2025

Estonia acuză Moscova de provocări, după ce ar fi depistat trupe rusești fără însemne în apropierea frontierei. FOTO: Getty Images

Autoritățile de la Tallin au afirmat că Moscova își intensifică provocările după ce o mișcare neobișnuită a trupelor rusești în apropierea graniței a forțat Estonia să închidă un punct de trecere, pe 10 octombrie, notează Kiev Independent , care a adus aminte de întoarcerea "omuleţilor verzi" folosiţi de Kremlin în anul 2014, când trupele Moscovei fără însemne au apărut în locuri-cheie din Crimeea în prima fază a ocupației peninsulei.

"Cizma Saatse" — situată în apropierea micii porțiuni de teritoriu rusesc în formă de cizmă care se întinde în sud-estul Estoniei — a fost închisă după ce polițiștii de frontieră au raportat că au văzut șapte bărbați înarmați în uniforme nemarcate apărând pentru scurt timp pe drum.

„Grănicerii ruși patrulează în mod obișnuit zona din apropierea orașului Saatse, deoarece se află pe teritoriul lor. Cu toate acestea, astăzi am observat mult mai multă mișcare decât de obicei”, a declarat Kunter Pedoski, comandantul operațional al Prefecturii Sudice a Estoniei, pe 10 octombrie.

Estonia are graniţă de 290 km cu Rusia

Estonia, membră NATO din 2004, cu o populație de 1,37 milioane de locuitori, are o graniță de 290 de kilometri (180 de mile) cu Rusia și este considerată pe scară largă ca fiind unul dintre cei mai expuși membri ai alianței.

Drumul în cauză, folosit frecvent de localnici ca scurtătură, traversează pe scurt o fâșie de teritoriu rusesc unde oprirea este strict interzisă.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că închiderea punctului de trecere a fost o măsură de precauție pentru a preveni orice posibile incidente.

„Rusia și-a intensificat campaniile împotriva națiunilor occidentale, inclusiv pe teritoriul european și prin intermediari”, a spus el.

„Când autoritățile estoniene au observat prezența militarilor ruși acolo, s-a decis oprirea traficului pe acel drum specific pentru a evita orice potențiale incidente", a adăugat oficialul.

Închiderea a avut loc pe fondul unor observări misterioase de drone în țări europene și al unor incidente care au implicat avioane rusești - un model despre care oficialii spun că face parte din eforturile Moscovei de a pune presiune pe alianță și de a testa angajamentele sale colective de apărare.

Au reapărut "omuleţii verzi"

Episodul din Estonia i-a readus în discuţie pe „omuleții verzi” folosiţi de Rusia în 2014 ca să ocupe Crimeea. La acea vreme, Moscova a negat că ar fi fost trupe rusești, doar pentru ca președintele rus Vladimir Putin să admită ulterior că erau militari ruși.

Șeful serviciilor secrete germane, Bruno Kahl, a avertizat în iulie că Moscova ar putea folosi tactici hibride similare dincolo de Ucraina pentru a sonda pregătirea NATO.

„Nu trebuie să trimită tancuri pentru asta”, a spus el. „Trebuie doar să trimită «omuleți verzi» în Estonia pentru a apăra minoritatea rusă presupus oprimată.”

Marko Mihkelson, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a parlamentului estonian, a declarat că prezența trupelor în apropierea Estoniei indică faptul că obiectivele strategice ale Rusiei rămân neschimbate.

„Rusia nu și-a schimbat principalul obiectiv strategic - distrugerea sau, mai precis, supunerea ordinii de securitate existente în Europa propriei voințe”, a spus el.

„Una dintre premisele cheie pentru aceasta este victoria în războiul împotriva Ucrainei, precum și fragmentarea internă a societăților occidentale până la punctul în care unitatea se prăbușește, iar credibilitatea clauzei de apărare colectivă este subminată.”

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat anterior că Rusia încearcă să provoace o reacție exagerată a NATO cu acest tip de provocare.

„Exact asta își dorește Rusia - să reacționăm exagerat și apoi să pretindem că NATO a început războiul cu Rusia. Nu puteți cădea în această capcană”, a declarat Pevkur pentru Kiev Independent.

„Evaluarea noastră actuală este că apariția a șapte soldați acum câteva zile nu este o evoluție nouă sau o nouă tactică de testare a NATO sau a Estoniei”, a spus un oficial eston, sub protecţia anonimatului.

Ministrul estonian de externe a adăugat că acest comportament al Moscovei a devenit mai vizibil.

„Având în vedere toate aceste evoluții, aliații NATO trebuie să își consolideze fără echivoc sprijinul militar acordat Ucrainei”, a spus Marko Mihkelson, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a parlamentului estonian. „Rusia poate fi descurajată și obligată să renunțe doar dacă îi ducem agresiunea în Ucraina la o înfrângere strategică.”

Au organizat o rută ocolitoare

Ruta ocolitoare este organizată prin Värska, Treski, Matsuri și Sesniki, iar poliția le cere șoferilor să respecte semnele de circulație temporare.

Inițial, au fost trimise patrule la ambele capete ale drumului pentru a discuta cu șoferii și pentru a-i informa că este recomandat să evite momentan zona, din cauza prezenței sporite a forțelor ruse.

„Deși majoritatea au urmat recomandarea, au existat și persoane care au vrut totuși să își continue drumul prin acel sector. Deoarece drumul traversează teritoriul Federației Ruse, situația actuală de securitate impune o atenție sporită. În aceste condiții, considerăm că tranzitul prin ‘cizma’ Saatse presupune un risc mai ridicat decât în mod normal. Pentru a evita o escaladare, am decis închiderea temporară a trecerii”, a adăugat şeful operațional al prefecturii sudice, Künter Pedoski.