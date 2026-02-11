Europa a pierdut 3,8 milioane de tone de petrol kazah după atacurile din Marea Neagră

5 minute de citit Publicat la 18:23 11 Feb 2026 Modificat la 18:23 11 Feb 2026

Conducta pornește din câmpurile petroliere din vestul Kazahstanului, de la Marea Caspică, până la Novorossiisk. sursa foto: Getty

Exporturile de petrol ale Kazahstanului au scăzut după ce atacurile cu drone ucrainene și condițiile meteo nefavorabile au afectat operațiunile la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice (CPC) din Novorossiisk. De asemenea, principalul câmp petrolier al țării, Tengiz, a înregistrat o oprire a producției în luna ianuarie, scrie Euronews.

Terminalul din Novorossiisk încarcă cea mai mare parte a petrolului kazah în petroliere cu destinația rafinăriilor europene.

La 29 noiembrie 2025, un atac cu dronă navală a scos din funcțiune unul dintre punctele de acostare în ape adânci ale terminalului (SPM-2), care are o capacitate de încărcare de până la 800.000 de barili pe zi.

Pe 13 ianuarie, dronele au lovit două petroliere – Matilda și Delta Harmony – în timp ce așteptau să încarce țiței kazah.

Ministrul Energiei din Kazahstan, Erlan Akkenzhanov, a declarat că petrolierele nu făceau parte din așa-numita flotă „din umbră” a Rusiei.

„Nu au fost impuse restricții asupra navelor și acestea nu figurau pe nicio listă gri”, a precizat el.

Autoritățile au precizat că ambele nave erau goale în momentul atacului. Nu au fost raportate răniți sau scurgeri de petrol.

Conducta CPC

Kazahstanul transportă aproximativ 80% din țițeiul său prin conducta CPC, ceea ce o face una dintre principalele rute pentru livrările de petrol non-rusesc către Europa.

Conducta pornește din câmpurile petroliere din vestul Kazahstanului, de la Marea Caspică, până la Novorossiisk și transportă producția celor mai mari proiecte ale țării, inclusiv Tengiz, Kashagan și Karachaganak, operate de companii energetice internaționale precum Chevron.

Exporturile au fost afectate și de oprirea temporară a producției la gigantul zăcământ Tengiz la începutul acestui an.

Întreruperile au redus oferta de CPC Blend, un țiței ușor, cu conținut scăzut de sulf, preferat de rafinăriile europene.

Reducerea livrărilor a susținut creșterea prețurilor petrolului în Europa în luna ianuarie, cumpărătorii fiind nevoiți să caute sortimente alternative.

Dependențele petroliere ale Europei

Kazahstanul reprezintă peste 12% din importurile de petrol ale Uniunii Europene și este considerat de mult timp un partener-cheie pentru diversificarea surselor de aprovizionare. În 2024, țara a exportat cea mai mare parte din producția sa de 1,8 milioane de barili pe zi către Europa.

Ministrul Energiei a comentat și impactul financiar al pierderilor rezultate din atacuri.

„Petrolul nu a fost încă transportat și nici vândut. Va fi vândut la prețurile viitoare ale pieței. Doar după finalizarea tranzacțiilor vom avea datele complete și vom putea comunica cifrele”, a explicat acesta.

Analistul energetic Olzhas Baidildinov a estimat pierderile potențiale ale Kazahstanului la aproximativ 1,6 miliarde de dolari, presupunând un preț de referință de 60 de dolari pe baril.

Atacurile au generat și tensiuni diplomatice. Astana a depus un protest oficial la Kiev, calificând loviturile drept acte de agresiune împotriva infrastructurii civile.

Ucraina a declarat că acțiunile sale au vizat slăbirea capacității militar-industriale a Rusiei.

În prezent, două dintre cele trei puncte de acostare ale CPC sunt operaționale. Reparațiile la unitatea avariată au fost încetinite de vremea nefavorabilă, iar două sisteme de acostare de înlocuire au fost comandate din Emiratele Arabe Unite și sunt așteptate să ajungă în aproximativ 70 de zile.

Sistemul CPC poate transporta peste 72 de milioane de tone de petrol pe an și are printre acționari Rusia, Shell, Eni și alte companii internaționale.

Oprirea la Tengiz

Perturbările exporturilor au fost amplificate de oprirea producției la Tengiz, cel mai mare zăcământ petrolier al Kazahstanului.

Operatorul Tengizchevroil, condus de Chevron, a oprit temporar producția la câmpurile Tengiz și Korolev pe 18 ianuarie, după ce un incendiu la un generator a provocat o pană de curent.

Compania nu a oferit detalii suplimentare privind cauza incidentului.

Majoritatea petrolului din Tengiz este exportată prin Consorțiul Conductei Caspice (CPC), iar operatorul a invocat forța majoră pentru livrările de CPC Blend în urma incidentului.

Chevron descrie Tengiz drept cel mai adânc super-zăcământ petrolier aflat în producție din lume. Acesta deține rezerve recuperabile estimate la 11,5 miliarde de barili, însă extracția este complexă din punct de vedere tehnic.

Potrivit ministrului Erlan Akkenzhanov, oprirea a redus producția cu aproximativ 7,2 milioane de barili. El a afirmat că volumele pierdute vor fi recuperate ulterior, iar obiectivele anuale de producție vor rămâne neschimbate.

Tengiz are o capacitate de până la 900.000 de barili pe zi, dar producea aproximativ 360.000 de barili zilnic înainte de oprire.

Operatorul a anunțat că sistemul de distribuție a energiei al zăcământului a fost repornit, iar producția este reluată treptat.

Chevron investește 48 de miliarde de dolari (40,45 miliarde de euro) într-un proiect de extindere menit să crească producția la aproape un milion de barili pe zi – echivalentul a aproape 1% din oferta globală. Totuși, blocajele de la export au încetinit aceste planuri.

Perturbarea a generat și îngrijorări privind securitatea energetică regională. Tengiz furnizează gaz asociat regiunilor Mangistau și Atyrau, utilizat pentru producerea energiei electrice locale.

Akkenzhanov a precizat că populația nu a fost afectată de întreruperi: „Aș dori să clarific că informațiile despre o defecțiune a sistemului sunt inexacte. Nu au existat întreruperi, iar niciun utilizator, inclusiv gospodăriile private, nu a fost afectat”.

Analistul energetic Olzhas Baidildinov a scris că importurile suplimentare de gaz și electricitate din Rusia au contribuit la stabilizarea sistemului, evidențiind vulnerabilitățile structurale ale infrastructurii energetice interne a Kazahstanului.

Ce urmează

Stocurile globale de petrol sunt așteptate să crească cu 700.000 de barili pe zi în prima jumătate a anului 2026, cu peste un milion de barili pe zi sub estimările anterioare ale analiștilor din piață.

Însă Agenția Internațională pentru Energie a estimat în raportul său din ianuarie că oferta globală de petrol va depăși cererea cu 4,25 milioane de barili pe zi în primul trimestru.

Perturbările CPC și oprirea de la Tengiz vor ajuta Kazahstanul să se încadreze în cota de producție stabilită de OPEC+.

„Ne încadrăm exact în volumele declarate”, a declarat ministrul Energiei.

Țara se numără printre statele care au depășit anterior cotele și care trebuie să compenseze prin reduceri de producție.

Pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra principalei rute de export a petrolului kazah, Kazahstanul a acționat pentru a-și aprofunda cooperarea cu Statele Unite.

Pe 28 ianuarie, Kazahstanul a transmis SUA o solicitare pentru a prelua active de la compania rusă Lukoil, aflată sub sancțiuni. Cu cinci zile mai devreme, Ministerul Energiei din Kazahstan a purtat discuții cu omologii americani privind extinderea cooperării bilaterale.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Kazahstanul s-a alăturat nou-înființatului Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump.