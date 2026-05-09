Europa are nevoie de peste 500 de miliarde de euro pentru independență militară: Planul include propriul Starlink și armate de drone

Suveranitatea europeană în apărare și securitate ar necesita investiții de aproximativ 50 de miliarde de euro pe an pentru următorul deceniu, potrivit unui studiu realizat de cinci investitori, experți și directori din industria germană de apărare, potrivit defensenews.com.

Studiul a identificat zece domenii cheie în care Europa se confruntă cu lacune în capacități strategice, inclusiv comandă și control, sisteme autonome și atacuri în adâncime. Atingerea autonomiei de apărare ar costa între 150 și 200 de miliarde de euro până în 2030 și 500 de miliarde de euro în următorul deceniu, potrivit studiului publicat de Institutul Kiel pentru Economia Mondială.

Estimările apar în contextul în care aliații europeni ai Statelor Unitte anticipează că președintele Donald Trump va retrage și mai multe trupe americane din Europe, după ce a anunțat că va retrage 5.000 de militari din Germania, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de Bloomberg.

Germania și Europa depind de Statele Unite pe întregul lanț al efectivelor militare, de la recunoașterea prin satelit până la controlul focului pe câmpul de luptă, potrivit studiului intitulat Sparta 2.0. Planurile actuale ale țărilor europene pentru cheltuieli semnificativ mai mari pentru apărare oferă doar câștiguri „modeste” în ceea ce privește independența europeană, au declarat autorii.

„Un grad ridicat de independență europeană poate fi atins în câțiva ani, cu un cost care poate fi finanțat prin creșterile bugetare planificate”, a declarat joi, într-un comunicat, Thomas Enders, președintele Consiliului German pentru Relații Externe și fost CEO al Airbus, unul dintre autori. „Ucraina ne arată că acest lucru nu durează decenii.”

Pe lângă Enders, documentul a fost semnat de Jeannette zu Fürstenberg, președintele firmei de capital de risc General Catalyst; economistul Moritz Schularick, președintele Institutului Kiel; președintele Airbus și fost CEO al Deutsche Telekom, René Obermann; și analistul de securitate și fost membru al personalului din domeniul apărării, Nico Lange.

„O parte substanțială a lacunelor identificate în materie de capabilități poate fi abordată în câțiva ani, cu condiția să existe o prioritizare politică adecvată”, au scris autorii. „Condiția prealabilă este ca Europa să înțeleagă dimensiunea strategică a provocării sale de apărare ca fiind «Proiectul Manhattan»”.

Un progres substanțial către capacitatea europeană autonomă de acțiune este realist în termen de trei până la cinci ani, în timp ce „o autonomie de anvergură” este realizabilă în termen de cinci până la zece ani, cu condiția ca acest obiectiv să fie urmărit ca prioritate politică în cadrul unui efort european comun, se arată în lucrare.

Finanțarea suveranității Europei este realizabilă cu aproximativ 10% din totalul cheltuielilor europene pentru apărare, cheltuielile necesare în următorul deceniu corespunzând la aproximativ 0,25% din PIB, potrivit celor cinci autori.

Lucrarea a identificat „zece lacune centrale în capacități” pe care Europa trebuie să le acopere pentru a putea acționa autonom. Estimările costurilor pentru programele propuse în lucrare sunt „în mod necesar supuse unei incertitudini considerabile”, cu abateri în intervalul de 20% până la 30% de așteptat, au spus autorii.

Stabilirea unei capacități europene de comandă și control ar putea dura trei până la patru ani și ar costa între 10 și peste 20 de miliarde de euro, potrivit lucrării. Europa nu are un omolog pentru compania americană de tehnologie de apărare Palantir, iar construirea unui sistem european suveran de control al apărării (C2) și de gestionare a luptelor este o prioritate, folosind sistemul Delta al Ucrainei ca referință.

Europa a ratat în mare măsură schimbarea de paradigmă a Ucrainei către un război dominat de drone, iar construirea unei capacități suficiente în sisteme autonome scalate ar putea dura între trei și cinci ani, cu un cost de 30 de miliarde de euro sau mai mult.

Punctele de acțiune includ crearea unei capacități de producție în masă pentru câteva milioane de drone și muniții de rezervă pe an, potrivit raportului. O altă linie de acțiune ar fi crearea unui program major de dezvoltare pentru vehicule terestre fără pilot, care să implice industria auto germană, producători de sisteme terestre și startup-uri de inteligență artificială și care să fie concepute pentru producția în serie.

Loviturile de precizie profundă la sol reprezintă o altă lacună de capacitate care ar putea fi umplut în trei până la cinci ani, cu un cost de 20 până la 30 de miliarde de euro. Sistemele de luptă aeriană de a șasea generație ar dura 10 ani sau mai mult și ar costa cel puțin 200 de miliarde de euro, această estimare incluzând finanțarea pentru două programe paralele de dezvoltare de a șasea generație.

Conform publicației, Europa are o lacună în apărarea aeriană, în special în ceea ce privește capacitatea de contracarare a dronelor la scară largă și accesibilă, precum și capacitatea de rază scurtă de acțiune la nivelul brigăzilor, activelor și infrastructurii. Apărarea împotriva rachetelor balistice „rămâne o lacună la fel de critică”. Eficiența operațională inițială în apărarea aeriană ar putea dura între trei și cinci ani, în timp ce „dezvoltarea completă”, care include interceptoare autonome de generație următoare, ar putea necesita între cinci și zece ani, pentru un cost total de 50 de miliarde de euro.

Publicația a menționat, de asemenea, recunoașterea prin satelit, comunicațiile, precum și poziționarea, navigația și sincronizarea ca o lacună de capacitate, prioritatea numărul unu fiind construirea unui echivalent european al Starlink.

Alte lacune prioritare identificate în ceea ce privește capacitatea sunt lansarea în spațiu; informațiile, supravegherea și recunoașterea aeriene persistente; cloud-ul militar, software-ul și inteligența artificială; transportul aerian strategic și sprijinul militar-operațional; precum și războiul electronic și suprimarea apărării aeriene inamice.