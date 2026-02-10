“Europa va fi șantajată". Avertisment după votul Parlamentului European privind transferul migranților în țări terțe

Autoritățile naționale ar putea muta persoane chiar și în state în care acestea nu au fost niciodată. FOTO: Hepta

Parlamentul European a aprobat marți o modificare legislativă care ar putea permite ca solicitanții de azil care sosesc în Uniunea Europeană să fie transferați în țări în care nu au legături anterioare, înainte ca cererile lor să fie procesate, potrivit Euronews.

Această schimbare modifică conceptul de “țară terță sigură” din Regulamentul privind procedura de azil (APR), eliminând cerința ca solicitanții să aibă legături cu țara de transfer. Astfel, autoritățile naționale ar putea muta persoane chiar și în state în care acestea nu au fost niciodată.

Acest lucru deschide calea pentru un acord între statele UE și guvernele străine care acceptă migranți din Europa în schimbul banilor, similar unei scheme pe care guvernul anterior al Regatului Unit a urmărit-o cu Rwanda.

Regulamentul UE prevede acum că solicitanții de azil pot fi transferați practic în orice țară din lume, cu condiția să existe un acord sau o înțelegere cu un stat UE și ca țara să fie considerată „sigură”, ceea ce înseamnă că o persoană care solicită protecție internațională va fi tratată în conformitate cu „standardele internaționale”.

Care sunt garanțiile care vor fi oferite migranților

Garanțiile includ protejarea solicitanților de azil împotriva persecuției și a vătămărilor grave, respectarea principiului nereturnării, oportunitatea de a primi protecție eficientă în temeiul Convenției de la Geneva privind statutul refugiaților și accesul la un sistem de azil funcțional, cu permise de educație și de muncă acordate pe lângă drepturile de ședere.

Această nouă prevedere nu se va aplica minorilor neînsoțiți, ale căror cereri de azil vor fi în continuare evaluate de țările europene sau de țările cu care au o legătură sau prin care au tranzitat.

„Acest vot va permite statelor membre ale UE să utilizeze cu adevărat cooperarea cu țările terțe într-un mod diferit”, a declarat europarlamentarul german Lena Düpont, raportor pentru dosar, susținând că modificarea este în conformitate cu dreptul internațional și ar evita ca cererile de azil să treacă prin sistemul de azil al țărilor europene pentru o perioadă lungă de timp.

Modificarea a fost aprobată de Parlamentul European cu 396 de voturi pentru, 226 de voturi împotrivă și 30 de abțineri.

PPE, vot comun cu europarlamentarii de extremă dreapta

Partidul Popular European (PPE) s-a unit cu Conservatorii Europeni (ECR) de dreapta și cu Patrioții pentru Europa (PfE) și Europa Națiunilor Suverane (ESN) de extremă dreapta pentru a adopta proiectul de lege. Pe de altă parte, Socialiștii și Democrații (S&D) și Renew Europe au votat în majoritate împotrivă, cu mai multe dezertări.

Votul a divizat astfel alianța parlamentară care susține Comisia Ursulei von der Leyen, un model care s-a regăsit în aproape toate dosarele legate de migrație din această legislatură.

Unii europarlamentari de stânga și liberali au exprimat chiar o „poziție minoritară” care consideră noul concept de țară terță sigură „deosebit de problematic”, susținând că eliminarea criteriului de conexiune ar crea „un risc de instrumentalizare de către țările terțe”.

„Orice țară care dorește niște bani ar fi dispusă să accepte acest tip de acord sau aranjament [cu statele UE]. Am văzut deja ce se întâmplă atunci când aceste țări terțe vor apoi mai mult. Ele șantajează Europa”, a declarat europarlamentara S&D, Cecilia Strada, pentru Euronews.

Ea a susținut că schimbarea legislativă „nu este o idee bună, nu numai pentru drepturile fundamentale ale solicitanților de azil, ci și pentru democrațiile noastre”.