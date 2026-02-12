Exodul miliardarilor. Bogații lumii se mută într-un ritm nemaivăzut în istorie, iar Emiratele Arabe Unite au tras lozul câștigător

Exodul miliardarilor lumii accelerează, iar experții descriu fenomenul ca cea mai importantă migrație a averilor private înregistrată vreodată. FOTO: Getty Images

Exodul miliardarilor lumii accelerează, iar experții descriu fenomenul ca cea mai importantă migrație a averilor private înregistrată vreodată. Deciziile de mutare dintr-o țară în alta sunt luate din cauza tensiunilor geopolitice și a schimbărilor bruște politice, au declarat pentru CNBC consilieri care lucrează cu clienți cu averi foarte mari. Cei mai mulți pleacă spre Emiratele Arabe Unite, mai precis mai mulți decât aleg toate celelalte țări la un loc.

Potrivit unui raport al băncii elvețiene UBS, 36% dintre cei 87 de clienți miliardari chestionați se mutaseră deja cel puțin o dată în 2025, iar alți 9% luau în calcul o astfel de decizie. În rândul miliardarilor de 54 de ani și mai tineri, 44% s-au mutat anul trecut.

„Trăim cu adevărat cea mai mare migrație a averilor private din istorie”, a transmis UBS pentru CNBC.

Datele firmei de consultanță Henley & Partners arată amploarea schimbării. Compania a primit solicitări din partea a 218 naționalități în 2025, în 95 de țări. Volumul aplicațiilor a crescut, de asemenea, cu 28% față de anul anterior.

Riscurile la care sunt atenți miliardarii

Familiile înstărite au fost atrase, istoric, de state care oferă stabilitate politică, siguranță personală, taxe reduse și o calitate ridicată a vieții. Ce s-a schimbat, spun consilierii, este faptul că riscul jurisdicțional este tratat acum ca un risc financiar.

„Familiile recunosc tot mai mult că regimurile de politici se pot schimba rapid, cadrul legal se poate înăspri, iar tensiunile geopolitice pot escalada pe neașteptate”, a declarat Deepesh Agarwal, director general și cofondator al Farro & Co.

Potrivit lui Agarwal, persoanele bogate nu vor să depindă excesiv de o singură țară în cazul în care politicile sau contextul politic se schimbă.

Experții spun că migrația de astăzi este definită de două elemente principale, primul fiind geopolitica și viteza cu care aceasta evoluează. Geopolitica și schimbprile politice au trecut acum în topul preocupărilor.

Deciziile de rezidență sunt tot mai des influențate de evaluări privind neutralitatea și forța statului de drept.

Un exemplu recent este Regatul Unit, unde eliminarea regimului fiscal pentru cei fără domiciliu acolo, în aprilie 2025, după mai bine de două secole, a declanșat o reevaluare rapidă a țării din partea rezidenților bogați. Henley & Partners estimează că Marea Britanie a înregistrat o pierdere netă de circa 16.500 de milionari în 2025, cu averi estimate la aproximativ 92 de miliarde de dolari, comparativ cu 9.500 în 2024.

Al doilea factor care influențează migrația celor bogați este motivația. „Constatăm un impuls mai puternic de a se pune la adăpost: protejarea activelor, păstrarea continuității între generații și menținerea flexibilității operaționale.”, a spus Agarwal.

„A avut loc o schimbare fundamentală în felul în care oamenii privesc libertatea personală”, a declarat Jeremy Savory, fondator al Savory Partners, firmă specializată în programe de cetățenie și rezidență prin investiții. El a spus că s-au înregistrat mii de renunțări la cetățenie în țări precum Statele Unite.

Ponderea cetățenilor americani care trăiesc în străinătate și spun că iau în calcul renunțarea la cetățenie a urcat la 49% în 2025, de la 30% cu un an înainte, potrivit unui sondaj anual realizat de firma de consultanță fiscală internațională Greenback. Dintre respondenți, 51% au invocat nemulțumirea față de guvernul SUA sau direcția politică a țării.

Unde se duc bogații?

În ciuda caracterului global al fenomenului, capitalul și talentele se concentrează într-un număr relativ mic de state care oferă predictibilitate a politicilor și cadre juridice solide.

În fruntea listei se află Emiratele Arabe Unite, pe care consilierii le descriu constant drept principalul beneficiar al exodului. Impozitul zero pe venitul personal, absența taxelor pe avere și pe câștiguri de capital, precum și flexibilitatea programului Golden Visa au transformat țara într-un hub major de relocare.

Programele de tip „golden visa” permit cetățenilor străini să obțină rezidență pe termen lung și, în unele cazuri, o cale către cetățenie, în schimbul unor investiții eligibile, de regulă în imobiliare, obligațiuni guvernamentale sau afaceri locale.

„Este clar că Emiratele Arabe Unite continuă să se evidențieze drept magnetul principal pentru familiile foarte bogate”, a declarat Dominic Volek, șeful departamentului de clienți privați la Henley & Partners.

Henley & Partners estimează că EAU au înregistrat un aflux net de 9.800 de milionari anul trecut, cel mai mare dintre toate țările la nivel global.

Europa continuă să atragă prin vizele de aur din Portugalia și Grecia, în timp ce Italia, Monaco și Elveția atrag familii care caută stabilitate pe termen lung și certitudine fiscală.

Singapore rămâne o altă destinație atractivă, în special pentru familiile care pun mai presus legile stabile și o infrastructură financiară solidă, chiar dacă pragurile de intrare mai ridicate limitează accesul, spun experții.

Dincolo de hub-urile tradiționale, apar și noi opțiuni. Programul de Rezidență Premium din Arabia Saudită a emis peste 8.000 de permise de la extinderea sa din 2024, iar programele de cetățenie din Caraibe sunt folosite tot mai des ca elemente strategice complementare rezidenței europene.