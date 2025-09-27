Expert ucrainean: „Ucraina e pregătită să rezolve problema Transnistriei, dar doar cu acordul și sprijinul Moldovei”

Oleksandr Șulga vorbește despre transformarea R. Moldova într-un nou Belarus, inclusiv cu ajutorul Transnistriei separatiste. Foto: Getty Images

Alegerile de duminică din Republica Moldova reprezintă un test crucial nu doar pentru Europa și Moldova, ci și pentru Ucraina, care ar putea avea un nou vecin ostil, dacă instrumentele lui Putin de la Chișinău câștigă aceste alegeri cruciale. Expertul ucrainean Oleksandr Șulga spune că Ucraina este pregătită să rezolve problema Transnistria și spune chiar că este momentul oportun ca ea să fie rezolvată, dar că nu poate acționa decât cu sprijinul și acordul Republicii Moldova.

„În privința Transnistriei, problema trebuie rezolvată. Nu cred că va exista în viitorul apropiat o ocazie mai bună de a aborda această problemă. Nu ne putem permite să o ignorăm. Ucraina e pregătită să o rezolve, dar numai împreună cu Moldova, cu acordul și sprijinul ei.

Eu sunt convins că este momentul să rezolvăm această problemă. Este una dintre metodele Rusiei de a-și intimida și influența vecinii. Mai întâi exploatează frica de război și apoi creează un conflict înghețat.

Această enclavă este unul dintre standardele de aur ale Rusiei pentru a intimida și influența vecinii: frica de război și conflictele înghețate. Moldova și Ucraina știu asta foarte bine, o trăim de decenii”, a declarat Șulga într-un interviu în exclusivitate pentru Antena3CNN.ro.

Șulga mai spune și că scopul Rusiei și al războiului său hibrid este „încercuirea” Ucrainei cu guverne pro-ruse.

„Este un efort mai amplu al Rusiei - pe de o parte, de a încercui Ucraina cu regimuri ostile – vorbim de Rusia însăși, Belarus, care e acum o mică Rusie. Din păcate putem adăuga aici și Ungaria cu regimul său pro-rus și Slovacia. Și, bineînțeles, dacă ar reuși să adauge și Moldova, ar fi un mare câștig. Succesul total ar fi să facă din Moldova un al doilea Belarus. Un succes mai mic, dar tot succes, ar fi să facă din Moldova un fel de „Georgia de Nord” – nu complet pro-rusă, dar cu un guvern mai apropiat de Rusia și anti-european. Miza este foarte mare”.

Volodimir Zelenski spune că Europa „nu-și poate permite să piardă R. Moldova”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că Europa nu-și poate permite să lase Republica Moldova să revină pe orbita Rusiei, într-un discurs susținut la Adunarea Generală a ONU, miercuri.

„Rusia încearcă să facă din Republica Moldova ceea ce Iranul a făcut odinioară în Liban, iar acum, la fel ca atunci, răspunsul internaţional este insuficient”, a declarat preşedintele ucrainean despre alegerile legislative care au loc, duminică, în Republica Moldova.

„Am pierdut deja Georgia în Europa (...) şi Belarusul se orientează de mulţi ani către o dependenţă faţă de Rusia. Europa nu-şi poate permite să piardă şi Republica Moldova”, a declarat Zelenski.

Partidul Acţiune şi Solidaritate al președintei Maia Sandu abia depăşeşte 20% din intenţiile de vot în sondaje, deşi îşi menţine şansele de a forma o majoritate pro-UE.

Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria ţării, spune că Rusia încearcă să cumpere voturi şi să influenţeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influenţă, în timp ce Kremlinul neagă că s-ar amesteca în alegerile de duminică şi acuză guvernul de la Chișinău de limitarea dreptului de vot al cetăţenilor moldoveni din Rusia, unde au fost organizate numai două secţii de votare, precum şi al celor din regiunea separatistă Transnistria.