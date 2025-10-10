Explozie la o uzină militară în Tennessee. Sunt mai mulți morți

Explozia a fost confirmată de Biroul Șerifului din Comitatul Hickman. Foto: colaj X

O explozie uriașă a avut loc vineri la o unitate de muniții militare din Tennessee, Statele Unite. Imagini de la locul exploziei arată că întreaga fabrică a fost distrusă. Potrivit informațiilor CBS News, mai multe persoane ar fi murit și altele sunt dispărute, însă nu se cunoaște numărul exact deocamdată. Ar fi vorba despre cel puțin 19 persoane. Explozia a fost urmată de altele mai mici, ceea ce a îngreunat misiunea salvatorilor.

„Putem confirma că a fost o explozie la Accurate Energetic Systems, în zona Bucksnort. Serviciile de urgență se află în prezent la fața locului și acționează pentru a gestiona situația”, a transmis biroul șerifului.

Autoritățile locale au adăugat că mai multe persoane au murit și altele sunt dispărute, relatează Fox News. Presa locală relatează că ar fi vorba de cel puțin 19 persoane dispărute. La o conferință de presă, șeriful Comitatului Humphrey, Chris David, a avertizat că există riscul producerii unei noi explozii.

Echipele de salvare care au ajuns primele la fața locului nu au putut intra în uzină din cauza deflagrațiilor continue.

O înregistrare video care circulă pe rețelele sociale, care pare a fi de la o cameră de supraveghere a unei locuințe, a surprins sunetul exploziei.

Un localnic, care locuiește aproape de uzină, a declarat pentru CBS News că deflagrația l-a trezit din somn. „Am crezut că s-a prăbușit casa cu mine în ea”.

Potrivit unor informații, întreaga uzină ar fi fost distrusă în explozie. Imaginile de la fața locului arată că din unitatea militară au mai rămas doar ruine.

The entire facility was destroyed unfortunately in the blast https://t.co/NyXSHRuRMQ pic.twitter.com/eR4iWEnAMg October 10, 2025

BREAKING: At least 19 people unaccounted for after blast at explosives manufacturer near Bucksnort, Tennessee. - WKRN/BNO pic.twitter.com/TrHHkR5Lvr — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 10, 2025

Potrivit site-ului său, compania oferă soluții pentru produse energetice destinate apărării, industriei aerospațiale și demolărilor, și se află la aproximativ 90 de kilometri de mult mai populatul oraș Nashville.

