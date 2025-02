Explozie uriașă în Donețk. Momentul în care ucrainenii distrug un depozit al rușilor cu muniție termobarică

Forțele ucrainene au distrus, vineri, un depozit de muniție termobarică aparținând Forțelor Armate Ruse pe teritoriul ocupat în regiunea Donețk, din estul Ucrainei.

Potrivit Statului Major ucrainean, lovitura a avut loc în apropierea localității Selydove.

⚡️Last night, Ukrainian Defense Forces destroyed a Russian thermobaric munitions warehouse in the area of Selydove, Russian-occupied part of Donetsk region - General Staff.



Ilsky oil refinery in Krasnodar region of Russia was also under Ukrainian attack.



