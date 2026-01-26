Explozie urmată de incendiu, la o fabrică de biscuiți din Grecia: Cel puțin trei femei au murit, alte două sunt dispărute

<1 minut de citit Publicat la 11:01 26 Ian 2026 Modificat la 11:04 26 Ian 2026

Pompierii greci se luptă cu flăcările. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cel puțin trei femei au murit într-un incendiu de proporții, după o explozie puternică la o fabrică de biscuiți de lângă orașul Trikala, în centrul Greciei. Alte două femei sunt în continuare date dispărute, în timp ce pompierii luptă cu flăcările, transmite BBC.

Incendiul a izbucnit în primele ore ale zilei de luni la o fabrică de biscuiți Violanta, unde se aflau 13 muncitori, potrivit presei locale. Opt persoane au reușit să se salveze, iar pompierii au recuperat ulterior trei trupuri din clădire.

Imaginile surprinse cu dronele au arătat un nor de fum dens ridicându-se deasupra fabricii.

Se pare că o explozie puternică a fost auzită înainte de izbucnirea incendiului, însă o anchetă privind cauza acestuia este în desfășurare.

Ministrul sănătății, Adonis Georgiadis, a declarat anterior pentru agenția de știri Skai că șase muncitori și un pompier au fost transportați la spital, adăugând că se află „în stare bună de sănătate, suferind în principal de probleme respiratorii”.

Serviciul grec de pompieri a anunțat că 40 de pompieri și 13 autospeciale au fost trimise pentru a stinge incendiul.

At least three dead in Greece biscuit factory fire https://t.co/nuFxKR50vl — BBC News (World) (@BBCWorld) January 26, 2026