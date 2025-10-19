FBI a găsit un “cuib” de vânătoare cu vedere directă spre locul unde se îmbarcă Donald Trump în Air Force One

1 minut de citit Publicat la 22:49 19 Oct 2025 Modificat la 22:49 19 Oct 2025

Surse din anchetă au declarat pentru Fox News că standul pare să fi fost instalat „cu luni bune în urmă”. sursa foto: Getty

Agenții Secret Service au descoperit o platformă de vânătoare amplasată strategic exact în linia de vizibilitate către punctul de debarcare al președintelui american. Standul a fost găsit joi, în timpul verificărilor de rutină făcute înainte de sosirea lui Trump.

FBI a preluat imediat ancheta. Directorul instituției, Kash Patel, a confirmat pentru Fox News că structura nu a fost încă asociată cu nicio persoană.

„Înainte de revenirea președintelui la West Palm Beach, agenții Secret Service au descoperit ceea ce părea a fi o platformă de vânătoare amplasată în zona de vizibilitate către pista pe care aterizează Air Force One. Nicio persoană nu a fost găsită la fața locului. FBI a trimis echipe de specialiști pentru a colecta probe și a folosi tehnologia de analiză a comunicațiilor mobile”, a spus Patel.

Șeful comunicării din cadrul Secret Service, Anthony Guglielmi, a declarat că instituția colaborează strâns cu FBI și cu forțele de ordine locale.

„Platforma a fost descoperită în timpul pregătirilor avansate de securitate, înainte de sosirea președintelui Trump. Nicio persoană nu a fost implicată sau prezentă la fața locului și nu a existat niciun impact asupra deplasării președintelui”, a spus Guglielmi.

El a adăugat că incidentul „demonstrează importanța măsurilor noastre de securitate stratificate”.

Surse din anchetă au declarat pentru Fox News că standul pare să fi fost instalat „cu luni bune în urmă”.

Descoperirea vine la scurt timp după un alt incident grav, în care Ryan Routh, un bărbat de 59 de ani, a fost găsit vinovat de tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, după ce și-a amenajat un cuib de tragere într-un tufiș de pe un teren de golf din Palm Beach.

Routh a fost acuzat de cinci infracțiuni federale, inclusiv tentativă de asasinare a unui candidat prezidențial și agresarea unui ofițer federal.

Tentativa din Palm Beach a avut loc la doar câteva săptămâni după alt atac, când Trump a fost împușcat în ureche în timpul unui miting electoral din Pennsylvania.