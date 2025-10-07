FBI dă oameni afară, după ce s-a dovedit că telefoanele republicanilor au fost urmărite. "Curățăm un templu bolnav"

FBI dă oameni afară, după ce s-a dovedit că telefoanele republicanilor au fost urmărite. "Curățăm un templu bolnav". Foto: Getty Images

FBI-ul a concediat, marţi, mai mulţi angajați și a desființat o echipă anti-corupţie la doar o zi după ce s-a dezvăluit că au fost urmărite comunicațiile private și apelurile telefonice ale mai multor republicani, informează Fox News.

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat marți acțiunile întreprinse de birou ca răspuns la dezvăluirea „monitorizării nefondate” din timpul administrației Biden și a promis și alte acțiuni viitoare.

„Curățăm un templu bolnav, aflat în plină desfășurare după trei decenii - identificând putregaiul, eliminându-i pe cei care au folosit forțele de ordine în scopuri politice și pe cei care nu îndeplinesc standardele acestei misiuni, restabilind în același timp integritatea FBI-ului. Am promis reformă și intenționez să o pun în aplicare”, a declarat Patel într-o declarație pentru Fox News.

Patel a postat și despre acest subiect pe X: „Transparența este importantă, iar responsabilitatea este esențială. Am promis ambele, și așa arată promisiunile respectate... Am concediat angajați, am desființat echipa CR-15 transformată în armă și am inițiat o anchetă în curs de desfășurare, cu mai multe măsuri de responsabilitate în viitor.”

Directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, a răspuns la postare și a reiterat mesajul lui Patel, scriind: „V-am promis transparență și responsabilitate. Vom continua să ne îndeplinim aceste promisiuni. Meritați mai mult.”

Echipa CR-15 era unitatea de combatere a corupției publice a Biroului FBI din Washington. Echipa l-a ajutat pe fostul procuror special Jack Smith să-l investigheze pe președintele Donald Trump, potrivit NBC News, care a citat surse familiarizate cu problema.

Fostul director al FBI, James Comey, pus sub acuzare

Fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare de un juriu federal, o escaladare extraordinară în încercările preşedintelui american Donald Trump de a-şi ancheta duşmanii politici, scrie CNN.

Comey, de mult timp un adversar al preşedintelui, este acum primul înalt oficial guvernamental care este confruntat cu acuzaţii federale, într-una din cele mai mari nemulţumiri ale lui Trump: investigaţia din 2016 privind prima sa campanie prezidenţială şi dacă acesta a complotat cu Rusia.

”DREPTATE ÎN AMERICA! Una dintre cele mai rele fiinţe umane la care această Ţară a fost vreodată expusă este James Comey, fostul Şef Corupt al FBI”, a scris Trump, într-o postare pe Truth Social.

Comey a fost acuzat că a dat declaraţii false şi că a obstrucţionat o procedură a Congresului şi ar putea primi până la cinci ani de închisoare dacă va fi condamnat, a afirmat Departamentul de Justiţie, într-o declaraţie. Ambele acuzaţii se referă la mărturia sa din 30 septembrie 2020 în faţa Comitetului judiciar al Senatului. Comey a depus mărturie că ”nu a autorizat pe cineva din FBI să fie o sursă anonimă”, a afirmat departamentul. ”Potrivit acuzaţiilor, acea declaraţie a fost falsă”.