O femeie, condamnată la închisoare după ce i-a dat cocaină unei maimuțe și a aruncat-o în toaletă

Vicki Holland. în vârstă de 38 de ani a ajuns pe mâna autorităților după ce o înregistrare relelor tratamente la care a supus animalul a fost găsită în telefonul acesteia.

Maimuței, din specia Marmoset, care era animalul de companie el femeii i s-a oferit cocaină și a fost aruncată în vasul de toaletă. Stăpâna sa s-a ales cu o interdicție pe viață de a deține animale de companie și, în plus trebuie să plătească și o amendă de 548 de lire sterline.

Individa a pledat vinovată, iar avocatul acesteia le-a explicat judecătorilor că se simte ”profund stânjenită și profund rușinată de comportamentul ei. În retrospectivă, doamna Holland acceptă pe deplin că nu ar fi trebuit să aibă animalul în primul rând”.

„Videoclipurile de pe telefonul inculpatei o arătau oferind cocaină maimuței, în timp ce într-un alt clip maimuța era în mod clar îngrozită într-un un vas de toaletă”, a spus Sophie Daniels, de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RPSCA), unde a ajuns animalul după ce a fost luat de autorități, scrie Irish Times.

În total, oamenii legii au găsit în telefonul britanicei 22 de clipuri video în care maimuța nu era tratată corespunzător. Printre altele, oamenii legii au subliniat și că animalului i se oferea ”mâncare nepotrivită”, inclusiv kebab, burgeri și cârnați.

Din fericire, mica mainuță a ajuns pe mâinile celor de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RPSCA), care au explicat că începe să-și revină, după ce a avut mult de suferit în casa din Wordsworth Road, Newport.

