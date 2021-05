O femeie a născut în avion, în timp ce se întorcea din vacanță

Femeia a intrat în travaliu prematur, iar norocul ei a fost că printre pasagerii de la bordul aeronavei se aflau patru cadre medicale. Aceștia au ajutat-o pe tânăra mamă să îl aducă pe fiul ei Raymond pe lume.

Tânăra, în vârstă de 29 de ani, plecase în vacanță alături de familie, iar la data de 28 aprilie urma să revină acasă. La jumătatea zborului, Lavinia, pe numele său, a început să aibă contracții puternice.

Familia a efectuat un apel de urgență la bordul aeronavei, pentru a verifica dacă există un medic de urgență. Din păcate, printre personalul din avion nu se afla un doctor, dar existau mai multe cadre medicale la bort, printre care și dr. Dale Glenn, un medic de la spitalul Hawaii Pacific, care a povestit experiența sa și a familiei, potrivit The Guardian.

În avion, mai erau prezente și trei asistente neonatale, din cadrul Spitalului North Kansas City. Atât ele, cât și medicul au asistat-o pe femeie la naștere, chiar în aeronava în care se aflau.

"Încercam cu toții să lucrăm într-un spațiu foarte mic și restrâns într-un avion, ceea ce este destul de provocator. Dar, munca în echipă a fost grozavă", a povestit medicul, potrivit sursei citate.

Pasagerii aflați la bordul avionului au aplaudat momentul, în timp ce echipajul a transmis felicitări tinerei mame. Momentul emoționant de la final, când familia a fost felicitată, a fost imortalizat și postat pe TikTok.

După aterizare, mama și bebelușul au fost transportați la spitalul din Honolulu, acolo unde au primit îngrijiri medicale. Tânăra va fi externată, iar bebelușul va mai rămâne internat, timp de câteva zile, la secția de ATI.

În timpul șederii din spital, femeia a fost vizitată de cele trei asistente neonatale care au supravegheat nașterea din aeronavă.

"Toți am plâns de fericire. Mama ne-a spus că facem parte din familie, că suntem mătușile copilului. A fost atât de minunat să-i vedem", a povestit una dintre asistente.



Newborn Raymond Mounga has some new aunties and an uncle in Hawaii Pacific Health Dr. Dale Glenn and North Kansas City Hospital NICU Nurses Lani Bamfield, Amanda Beeding and Mimi Ho who helped with his unexpected delivery on a recent flight to Hawaii. https://t.co/CdGVOTXdpu pic.twitter.com/hh6VNRpbDl