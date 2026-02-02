„Inundația cartofilor”. Capitala europeană în care fermierii au împărțit gratuit tone de cartofi, după o recoltă record

Fermierii germani au împărţit gratuit cartofi, în tot Berlinul. Sursa foto: Profimedia

O recoltă-record, în Germania, a determinat distribuirea gratuită de cartofi, în tot Berlinul. Fermierii au transportat, la grădini zoologice şi la cantine sociale, tone de cartofi în surplus, după cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani, notează The Guardian.

Germanii adoră cartofii. Ei consumă în medie 63 kg de persoană pe an, conform statisticilor oficiale. Dar abundența excepțională de cartofi produși de fermieri în timpul ultimei recolte i-a copleșit chiar și pe cei mai înrăiți fani.

Numită "Kartoffel-Flut" (inundația cartofilor), după cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani, recolta bogată a inspirat un fermier să organizeze o depozitare a cartofilor în Berlin, apelurile fiind lansate în capitala germană pentru ca oamenii să vină în diverse locuri populare și să-i ridice gratuit.

Cine a luat cartofi gratis

Cantinele sociale, adăposturile pentru persoanele fără adăpost, grădinițele, școlile, bisericile și organizațiile non-profit se numără printre instituţiile care au beneficiat de situaţie. Chiar și grădina zoologică din Berlin a participat la „misiunea de salvare”, preluând tone de cartofi care altfel ar fi ajuns la groapa de gunoi. Două camioane au fost trimise în Ucraina.

Locuitorii Berlinului au umplut saci, găleţi şi sacoşe cu cartofii aduşi de fermieri. Unii au luat atât de mulţi, încât au spus că au destul cât să nu mai cumpere până la finalul anului 2026.

„La început am crezut că este vorba de o știre falsă generată de inteligența artificială când am văzut-o pe rețelele sociale”, a spus Marz, o profesoară. „Erau imagini cu munți uriași de cartofi”, își amintește ea.

Mare bucurie la Berlin

Gestul fermierilor a ridicat moralul oamenilor într-un moment în care frigul domină Berlinul, împiedicând călătoriile, oprind transportul public și lăsând trotuarele periculos de înghețate.

„A fost o atmosferă cu adevărat de petrecere”, a spus un alt cetăţean din Berlin, descriind cum oamenii se ajutau veseli unii pe alții cu încărcături grele și schimbau sfaturi culinare.

O altă rețetă care circulă este Kartoffelsuppe (supă de cartofi) a Angelei Merkel, pe care fostul cancelar german a făcut-o faimoasă în perioada premergătoare alegerilor generale din 2017.

Deși anul acesta este rândul cartofului, anul trecut hameiul a fost în surplus, iar anul viitor, se preconizează, va fi lapte.