O fetiță de 3 ani a fost salvată de sub dărâmături, la 65 de ore după cutremurul din Izmir, Turcia

Potrivit presei locale peste 20 de clădiri din Izmir au fost puternic avariate de seismul cu magnitudinea estimată la 6,6 pe scara Richter care s-a produs vineri, 30 octombrie, în Marea Egee. Micuţa Elif a rămas blocată alaturi de familia ei într-un bloc prăbuşit. După mai bine de 65 de ore petrecute sub dărâmături feţita a fost salvată

”Am crezut că ar putea fi în spațiul dintre patul și sifonierul ei. Am mers în acea direcție și acolo am găsit-o întinsă pe spate. Am ridicat-o. Elif m-a ținut de deget până am dus-o la cortul de prim ajutor. I-am curățat fața de praf. Nu am pierdut niciun moment speranța de a o salva”, a povestit presei locale Anadolu, cu emoție în glas unul dintre pompierii care au salvat-o pe fetița de 3 ani.

Familia fetiţei, mama alaturi de doi gemeni în vărstă de 10 ani şi un băiat de şapte ani au fost salvaţi la 23 de ore de la seism. Din păcate la scurt timp băiatul de sapte ani a murit în drum spre spital.

Imediat după recuperarea în siguranţă a lui Elif o altă adolescentă de 14 ani a fost scoasă la suprafaţă după ce a stat blocată sub ruinele unei clădiri timp de 58 de ore.

Autoritatea turcă pentru gestionarea dezastrelor și urgențelor (AFAD) a declarat că eforturile de salvare continuă la alte nouă clădiri avariate.

Potrivit CNN peste 106 persoane blocate sub dărâmături au fost salvate pănă în prezent.

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 16,5 kilometri în districtul Seferihisar din Izmir, fiind urmat de 196 de replici. Seismul a fost resimţit atât în insulele greceşti din Marea Egee, cât şi în oraşele turceşti din apropiere, inclusiv cel mai mare oraş din Turcia, Istanbul, la aproximativ 540 de kilometri spre nord, a precizat canalul TRT.

Izmir este al treilea oraş ca mărime din Turcia, după Istanbul şi Ankara şi are o populaţie de peste 4,3 milioane de locuitori.

Cutremurul a fost resimţit şi în Grecia unde două persoane au fost ucise şi mai multe clădiri de pe Insula Samos au fost avariate. Cele două victime de 15 și 17 ani, fată și băiat, au fost găsite îmbrățișate sub ruine.