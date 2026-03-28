Fitch confirmă ratingul Bulgariei la "BBB plus", cu perspectivă stabilă, în pofida riscurilor politice

1 minut de citit Publicat la 14:52 28 Mar 2026 Modificat la 14:52 28 Mar 2026

Banca Națională a Bulgariei. Sursa foto: Getty Images

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul suveran pe termen lung al Bulgariei la "BBB plus", şi a menţinut perspectiva stabilă, semnalând încrederea în fundamentele economice ale ţării, informează Novinite, potrivit Agerpres.

Evaluarea agenţiei este sprijinită de situaţia fiscală şi externă solidă a Bulgariei, şi de cadrul politic destul de consecvent. Apartenenţa la Uniunea Europeană şi zona euro este evidenţiată ca o ancoră cheie de stabilitate, susţine agenţia.

În acelaşi timp, Fitch indică că alegerile repetate şi guvernele de coaliţie fragile din ultimii ani au încetinit ritmul reformelor. Pe baza actualelor tendinţe de creştere a economii, venitul mediu pe cap de locuitor va rămâne probabil sub al ţărilor cu ratinguri comparabil, avertizează Fitch.

Perspectiva stabilă reflectă aşteptările agenţiei că actualele incertitudini politice interne, alături de riscurile externe geopolitice, nu vor perturba semnificativ avansul economiei, sau nu vor duce la dezechilibre majore.

În pofida adâncirii deficitului de cont curent, indicatorii externi ai Bulgariei încă sunt percepuţi ca un atu major al profilului de rating, apreciază agenţia.

Fitch subliniază câteva riscuri potenţiale care ar putea pune presiune pe rating. Acestea includ apariţia unor dezechilibre macroeconomice, o creştere economică mai slabă, legată de instabilitatea politică, sau dificultăţi cu implementarea reformelor. O creştere semnificativă a ponderii datoriei guvernamentale în PIB este de asemenea un factor negativ.

Pe de altă parte, o revizuire în creştere a ratingului va depinde de o îmbunătăţire semnificativă a stabilităţii politice şi a eficienţei instituţionale, care ar putea accelera reformele şi ar ajuta Bulgaria să se apropie de economiile cu ratinguri mai ridicate.

Creşterea economică mai solidă, reducerea dezechilibrelor şi o utilizare mai bună a fondurilor europene sunt de asemenea condiţii care ar putea sprijini îmbunătăţirea ratingului ţării, susţine agenţia de evaluare financiară.