Fiul de 20 de ani al lui Kadîrov a fost numit „curator” al Educației din Cecenia

Ahmat Kadîrov, fiul cel mare al liderului cecen Ramzan Kadîrov, alături de Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său de 20 de ani, Ahmat Kadîrov, „curator al educației” în această țară. Anunțul a fost făcut marți de Ahmat Kadîrov pe canalul său de Telegram, informează The Moscow Times. Acesta va superviza și coordona politicile actualului ministru al Educației.

„Domeniul educației a fost și rămâne una dintre pietrele de temelie ale dezvoltării societății și statului nostru. În legătură cu atribuirea mea ca viceprim-ministru al Republicii Cecene, liderul nostru național, Șeful Republicii Cecene, Erou al Rusiei Ramzan Ahmatovici Kadîrov mi-a încredințat coordonarea acestei direcții extrem de importante”, a spus Ahmat Kadîrov.

Fiul de 20 de ani al lui Kadîrov a spus că a avut „o întâlnire de lucru” cu ministrul Educației din Cecenia, Hoz-Baudi Daaev, în care au discutat despre prioritățile din acest domeniu: modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea calității educației și extinderea sprijinului federal.

„Împreună vom putea atinge noi culmi și vom asigura un viitor luminos pentru copiii noștri”, a spus Kadîrov Jr..

Aceasta nu este prima poziție de conducere a lui Ahmat Kadîrov. Din februarie până în mai 2024, el a fost ministru al Afacerilor Tineretului, apoi a fost numit ministru al Culturii Fizice și Sportului din Cecenia. La începutul anului 2026, a devenit viceprim-ministru interimar al guvernului regional.

Un alt fiu al șefului Ceceniei, Adam Kadîrov, este secretar al Consiliului de Securitate al republicii din aprilie 2025. Conform BBC Russian Service, Ramzan Kadyîov a aranjat pentru nu mai puțin de de 80 dintre rudele sale poziții de conducere în structurile de putere ale Republicii Cecene.