Fiul lui Viktor Orban a cerut să fie eliberat din armată înainte ca tatăl lui să piardă alegerile. Sora lui s-a mutat deja la New York

Fiul lui Viktor Orban, căpitan în Armata Ungariei, a cerut să fie eliberat din Forțele de Apărare înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie, când tatăl său a suferit o înfrângere zdrobitoare. Cei șapte ani în care Gáspár Orbán a fost în armata ungară au fost marcați de controverse, potrivit Euronews. Nu există informații despre ce va face fiul lui Orban mai departe, însă sora lui mai mare, Ráhel Orbán și soțul ei István Tiborcz, unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria, s-au mutat la New York.
Gáspár Orbán, fiul prim-ministrului în funcție al Ungariei, Viktor Orbán, a fost eliberat din Forțele de Apărare ale Ungariei, a relatat, joi, presa locală. Tânărul, care deținea gradul de căpitan, a solicitat să fie demobilizat înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie.
Gáspár Orbán s-a născut în 1992, a studiat dreptul și a încercat, inițial, să aibă o carieră de fotbalist. A fost mijlocaș pentru Videoton FC Fehérvár și Puskás Akadémia FC.
Ulterior, a testat apele în politică și a fondat o mișcare de tineret creștină numită Felház.
A decis să se înroleze în Forțele de Apărare ale Ungariei în 2019, iar în 2020 a fost trimis la un curs de pregătire de nouă luni la prestigioasa Academie Militară Regală Sandhurst din Regatul Unit.
Un coleg maghiar de la curs, căpitanul Szilveszter Pálinkás, a declarat pentru site-ul de știri Telex că a fost chemat de șeful Statului Major și i s-a spus: „Trebuie să am grijă de el, să-l hrănesc, să-l hidratez, să mă asigur că termină această academie, pentru că dacă nu o face, ne vom pierde locurile de muncă.”
Cel mai controversat moment din cariera de militar
Cel mai controversat moment din cariera de militar al lui Gáspár Orbán este legat de o misiune militară maghiară în Ciad, menită să oprească fluxurile de migranți către Europa. Operațiunea ar fi fost concepută de tânărul Orbán, care i-ar fi spus unui coleg de la Sandhurst că a avut o „inspirație divină” pentru a ajuta creștinii africani.
În 2024, Ungaria a anunțat că va trimite aproximativ 200 de soldați în Ciad pentru a oferi instruire și sprijin în operațiuni de combatere a terorismului.
Acea misiune a stârnit revoltă în Ungaria, în parte pentru că țara nu avea relații semnificative cu Ciad înainte, iar promisiunea de ajutor de 170 de milioane de euro a fost considerată excesivă pentru una dintre țările mai sărace ale Europei.
Căpitanul Pálinkás a declarat că misiunea militară din Ciad a fost planificată de Gáspár Orbán, pe atunci locotenent-general, și că se aștepta la pierderi de vieți omenești de aproximativ 50%.
Această afirmație a fost negată atât de Orbán, cât și de ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, care a spus că misiunea din Ciad nu a avut loc, deși fusese aprobată în Parlament.
Prim-ministrul Viktor Orbán a mai declarat că acuzațiile sunt false, deoarece locotenenții din Forțele de Apărare ale Ungariei nu pot planifica misiuni.
Viktor Orbán avea 23 de ani când s-a căsătorit cu colega de facultate Anikó Lévai, pe care a întâlnit-o la universitate. Au cinci copii, patru fete și un fiu, Gáspár Orbán.