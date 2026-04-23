Fiul lui Viktor Orban a cerut să fie eliberat din armată înainte ca tatăl lui să piardă alegerile. Sora lui s-a mutat deja la New York

Un coleg maghiar de la curs, căpitanul Szilveszter Pálinkás, a declarat pentru site-ul de știri Telex că a fost chemat de șeful Statului Major și i s-a spus: „Trebuie să am grijă de el, să-l hrănesc, să-l hidratez, să mă asigur că termină această academie, pentru că dacă nu o face, ne vom pierde locurile de muncă.”

Cel mai controversat moment din cariera de militar

Cel mai controversat moment din cariera de militar al lui Gáspár Orbán este legat de o misiune militară maghiară în Ciad, menită să oprească fluxurile de migranți către Europa. Operațiunea ar fi fost concepută de tânărul Orbán, care i-ar fi spus unui coleg de la Sandhurst că a avut o „inspirație divină” pentru a ajuta creștinii africani.

În 2024, Ungaria a anunțat că va trimite aproximativ 200 de soldați în Ciad pentru a oferi instruire și sprijin în operațiuni de combatere a terorismului.

Acea misiune a stârnit revoltă în Ungaria, în parte pentru că țara nu avea relații semnificative cu Ciad înainte, iar promisiunea de ajutor de 170 de milioane de euro a fost considerată excesivă pentru una dintre țările mai sărace ale Europei.

Căpitanul Pálinkás a declarat că misiunea militară din Ciad a fost planificată de Gáspár Orbán, pe atunci locotenent-general, și că se aștepta la pierderi de vieți omenești de aproximativ 50%.

Această afirmație a fost negată atât de Orbán, cât și de ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, care a spus că misiunea din Ciad nu a avut loc, deși fusese aprobată în Parlament.

Prim-ministrul Viktor Orbán a mai declarat că acuzațiile sunt false, deoarece locotenenții din Forțele de Apărare ale Ungariei nu pot planifica misiuni.

Viktor Orbán avea 23 de ani când s-a căsătorit cu colega de facultate Anikó Lévai, pe care a întâlnit-o la universitate. Au cinci copii, patru fete și un fiu, Gáspár Orbán.