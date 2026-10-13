FMI avertizează că economia globală se apropie de „limitele sale” și nu va mai putea rezista șocurilor

3 minute de citit Publicat la 23:12 13 Oct 2026 Modificat la 23:12 13 Oct 2026

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Fondul Monetar Internațional (FMI) estimează că economia mondială va înregistra o accelerare a creșterii anul viitor, impulsionată de investițiile în Inteligența Artificială, dar avertizează că aceasta se apropie de limitele capacității sale de a rezista șocurilor, în condițiile în care problemele de aprovizionare cu energie persistă, iar riscurile financiare se acumulează. Companiile „au continuat să se adapteze la șocurile repetate”, în timp ce piețele financiare, susținute de entuziasmul din sectorul tehnologic, au privit dificultățile economice „cu un optimism generalizat”, avertizează organizația financiară internațională.

Creșterea economică mondială va accelera la 3,4% în 2027, potrivit raportului „Perspectivele economiei mondiale”, publicat marți de FMI. Prognoza pentru anul viitor a rămas neschimbată față de cea din iulie, în timp ce estimarea pentru anul în curs a fost revizuită ușor în creștere, la 3,1%.

Companiile „au continuat să se adapteze la șocurile repetate”, iar piețele financiare, susținute de entuziasmul din industria tehnologică, au avut „o percepție în general optimistă asupra dificultăților”, precizează FMI.

Organizația identifică, însă, mai multe motive pentru care această situație ar putea să nu dureze.

La nivel mondial, rezervele de energie au fost consumate pentru a compensa deficitul de aprovizionare apărut după ce Statele Unite au atacat Iranul, iar aceste rezerve s-ar putea epuiza pe măsură ce conflictul se prelungește.

Expansiunea AI a stimulat cererea de echipamente informatice și ar putea aduce câștiguri importante de productivitate în numeroase sectoare, dar implică și riscuri financiare. În plus, creșterea recentă a randamentelor obligațiunilor face și mai urgentă reducerea deficitelor bugetare și a datoriilor publice.

„Economia mondială a demonstrat o capacitate considerabilă de a rezista șocurilor, dar această capacitate se apropie de limitele sale”, iar riscurile privind creșterea economică sunt predominant negative, a declarat economista-șefă a FMI, Silvana Tenreyro.

„Trebuie să ne refacem marja de manevră bugetară”, a spus Tenreyro, marți, în cadrul unei conferințe de presă la Bangkok. „Aceasta este tema pentru acasă a tuturor, pentru a ne asigura că putem face față șocurilor”.

Perspective „modeste”

Chiar și cu accelerarea anticipată pentru anul viitor, creșterea economică mondială ar rămâne sub media de 3,5% înregistrată în ultimii doi ani, iar FMI descrie perspectivele pe termen mediu drept „modeste”.

Unul dintre motive este distribuția extrem de inegală a beneficiilor aduse de AI, raportul evidențiind decalajele care se accentuează odată cu dezvoltarea tehnologiei.

Potrivit FMI, aproape două treimi din creșterea comerțului cu echipamente informatice provin din numai două țări, Taiwan și Coreea de Sud. Între timp, Statele Unite și China au reprezentat anul trecut peste 75% din importurile nete legate de AI.

În consecință, creșterea economică mondială se sprijină pe un număr tot mai mic de economii. În prezent, doar 32 de economii contribuie cu 95% la creșterea economică globală, comparativ cu 54 de țări în urmă cu șase luni, potrivit FMI.

Rămâne de văzut dacă explozia cererii asociate AI „se va transforma pe termen lung într-un șoc pozitiv al ofertei, prin accelerarea creșterii productivității”, precizează organizația. Deocamdată, această evoluție „contribuie la presiunile inflaționiste și la fragilitatea financiară”.

Cu toate acestea, FMI se așteaptă ca inflația să încetinească anul viitor. Organizația estimează că rata globală a inflației va coborî la 4,1%, nivelul înregistrat în 2025, după ce a crescut la 4,7% anul acesta.

În ceea ce privește dificultățile bugetare evidențiate de turbulențele de pe piața obligațiunilor, FMI subliniază necesitatea urgentă a unor „planuri credibile de ajustare” pentru refacerea rezervelor bugetare.

„Sarcina care ne așteaptă este să trecem de la gestionarea șocurilor la refacerea capacității de a le face față”, a declarat Tenreyro.

Prognozele pentru Franța, revizuite în scădere

Accelerarea creșterii economice anticipate pentru anul viitor depinde de îmbunătățirea performanțelor economiilor emergente și dezvoltate. În cazul economiilor avansate, FMI estimează însă o încetinire a creșterii la 1,8%, de la 2,1% anul acesta.

Pentru Statele Unite, cea mai mare economie a lumii, FMI estimează o creștere de 2,3% în 2027, o ușoară revizuire în sus față de prognoza de 2,2% din iulie. În cazul Chinei, estimarea pentru 2027 rămâne neschimbată, la 4%.

Dintre marile economii, Franța se remarcă prin înrăutățirea perspectivelor. Economia franceză ar urma să crească cu doar 0,4% anul acesta și cu 0,7% în 2027. Ambele estimări au fost reduse cu 0,2 puncte procentuale față de prognozele FMI din iulie.

Germania ar urma să înregistreze o creștere economică de 1,1% în 2027, în timp ce ritmul de creștere al economiei britanice va încetini ușor, la 1,2%, deoarece prețurile energiei și dobânzile ridicate afectează consumul.

Tenreyro a declarat că Asia a demonstrat „o capacitate extraordinară de a rezista șocurilor”, expansiunea AI compensând dificultățile generate de evoluțiile de pe piețele materiilor prime.

„AI a fost unul dintre principalii factori ai acestor rezultate solide și ai revizuirii în creștere a prognozelor”, a spus ea.