Forţele ruse au atacat masiv Ucraina. "A fost o noapte dificilă pentru Odesa". Infrastructura, mai multe clădiri şi maşini, avariate

Forţele ruse au atacat masiv Ucraina. "A fost o noapte dificilă pentru Odesa". Sursa colaj foto: Administrația Militară a orașului Odesa

Forţele ruse au atacat masiv Ucraina în noaptea de marţi spre miercuri. Autorităţile ucrainene au raportat că asupra oraşului Odesa, dar şi asupra regiunii s-au folosit bombe aeriene și, posibil, rachete balistice. În urma bombardamentului, infrastructura, o clădire rezidențială cu 24 de etaje, mașini, clădiri de birouri și două şcoli au fost avariate, relatează Ukrainska Pravda.

Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra orașului Odesa a ajuns la opt, a transmis șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lysak, pe Telegram. Noul bombardament al Rusiei vine la doar o zi după ce a lovit punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România, iar traficul de la Isaccea a fost oprit.

"A fost o noapte dificilă pentru Odesa. Inamicul a lansat un alt atac de amploare asupra orașului. Infrastructura a fost avariată. În prezent, se știe că opt persoane au fost rănite, inclusiv un copil. Două persoane au fost spitalizate", a menţionat Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, pe Telegram.

Conform sursei citate, unele zone ale oraşului au rămas în beznă în urma bombardamentului, iar serviciile de urgență și serviciile de utilități lucrează la fața locului. Energeticienii încearcă să restabilească alimentarea cu energie electrică cât mai repede posibil.

Pentru locuitori au fost create centre operaționale de intervenție, unde aceștia pot primi ajutorul de care au nevoie.

Un bloc cu 24 de etaje a fost avariat, iar apartamentele de la mai multe etaje fiind distruse. Geamurile clădirilor din apropiere au fost sparte şi mai multe mașini au fost avariate.

De asemenea, în urma bombardamentului, s-au înregistrat pagube şi la două instituții de învățământ, dar şi la unele clădiri de birouri.

Serhii Lysak a adăugat că experții continuă să evalueze consecințele atacului în mai multe părți ale orașului.